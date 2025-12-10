Intentan robar en el edificio de Urbanismo en A Coruña

El edificio de urbanismo de A Coruña, situado en la plaza Indalecio Prieto del barrio de Monte Alto, sufrió un intento de robo este miércoles.

Fuentes municipales señalan que alguien intentó a robar en el interior del edificio, pero que el incidente finalmente quedó en nada. En el edificio no se echó nada en falta, por lo que el ladrón o ladrones no se llevaron ninguna cosa.