Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Temporal en A CoruñaHuelga de médicosRenovación de rutas en AlvedroAlquileres que esquivan el tope de precio en A Coruña
instagramlinkedin

Intentan robar en el edificio de Urbanismo en A Coruña

Alguien intentó entrar, pero no se llevó nada

Policía Local A Coruña

Policía Local A Coruña / LOC

RAC

El edificio de urbanismo de A Coruña, situado en la plaza Indalecio Prieto del barrio de Monte Alto, sufrió un intento de robo este miércoles.

Fuentes municipales señalan que alguien intentó a robar en el interior del edificio, pero que el incidente finalmente quedó en nada. En el edificio no se echó nada en falta, por lo que el ladrón o ladrones no se llevaron ninguna cosa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a los bocadillos de calamares: Down Coruña cierra el quiosco de la plaza de Ourense
  2. Sale a la venta un piso de obra nueva con terraza y vistas a la Ría del Burgo en Culleredo por 242.000 euros
  3. Una cooperativa de Xuxán, en A Coruña, busca socios para vivir en pisos ‘a la carta’: estas son las condiciones
  4. El Concello de A Coruña da licencia para convertir más de 40 bajos en vivienda en lo que va de año: se alquilan por hasta 2.000 euros
  5. Los nuevos contenedores orgánicos de A Coruña: cerradura electrónica y factura de 2,35 millones, pero no «inteligentes»
  6. Consulta aquí los servicios mínimos durante la huelga de transportes de A Coruña
  7. María Díaz, presidenta de Down Coruña sobre el cierre del Quiosco: «Con todo el dolor del corazón, los números no salen»
  8. ¿Por qué A Coruña es la única ciudad gallega en la que se ha congelado al alquiler?

Miguel Lorenzo acusa al Concello de "acosar y abrir expedientes a funcionarios por cumplir con su deber"

Miguel Lorenzo acusa al Concello de "acosar y abrir expedientes a funcionarios por cumplir con su deber"

Intentan robar en el edificio de Urbanismo en A Coruña

Intentan robar en el edificio de Urbanismo en A Coruña

Zara hace un nuevo guiño a A Coruña: colección infantil con logos de O Cabo, Flory y Colón

Zara hace un nuevo guiño a A Coruña: colección infantil con logos de O Cabo, Flory y Colón

El mercado de Monte Alto abre hoy sus puertas en A Coruña tras las obras

El mercado de Monte Alto abre hoy sus puertas en A Coruña tras las obras

Un mega-hotel con spa en plena Costa da Morte busca nuevo propietario: la oportunidad de inversión más sorprendente del año

Un mega-hotel con spa en plena Costa da Morte busca nuevo propietario: la oportunidad de inversión más sorprendente del año

El mercado de Monte Alto abre sus puertas: «Estamos muy contentos, pero esperamos que vengan más placeros»

El mercado de Monte Alto abre sus puertas: «Estamos muy contentos, pero esperamos que vengan más placeros»

El primer día de la huelga de médicos deja decenas de citas aplazadas

El primer día de la huelga de médicos deja decenas de citas aplazadas

El temporal de viento multiplica las intervenciones de los bomberos por toda A Coruña

El temporal de viento multiplica las intervenciones de los bomberos por toda A Coruña
Tracking Pixel Contents