Estas son las 14 rutas que propone Aena para el aeropuerto de A Coruña: de Palma de Mallorca a París

Aena calcula que, en 2024, cerca de 133.000 personas viajaron entre A Coruña y Palma de Mallorca, pero no hay una línea aérea directa entre ambas ciudades desde que Vueling dejó de operar en 2022. El destino mallorquín encabeza un listado de catorce ciudades que la empresa pública propone estudiar para futuras rutas con Alvedro, y que incluye la recuperación de otros enlaces perdidos como Sevilla, Alicante o París, cada uno con decenas de miles de desplazamientos anuales. Aena presentó el listado de «rutas potenciales» en la Mesa de Conectividad, el grupo de trabajo recién constituido entre Aena, Xunta y A Coruña, Vigo y Santiago de Compostela, las tres ciudades con aeropuerto, y que busca claves para mejorar el sistema aeroportuario gallego.

Según señalan fuentes conocedoras, el organismo público elaboró una estadística de viajeros entre A Coruña y otras ciudades en base a la geolocalización de teléfonos móviles. Según sus cuentas, la ruta coruñesa con Palma de Mallorca llegó a su máximo en 2019, con unos 27.200 viajeros, pero la cifra de desplazamientos para 2024 sube a unos 132.750, la más elevada de las estudiadas por la empresa.

Sevilla, que en 2019 sobrepasó los 88.100 pasajeros en el enlace directo que entonces existía con Alvedro, cuenta con unos 89.000 viajes entre la ciudad y A Coruña el año pasado, mientras que con Alicante (una conexión que en 2015 apenas superó los 5.000 pasajeros) fueron casi 86.000. En París, con un cénit de algo menos de 19.200 pasajeros en 2022, cuando aún había enlace, los desplazamientos fueron cerca de 78.500 en 2024, afirma Aena, y para cada una de estas ciudades hubo más de 100.000 búsquedas de ruta en Skyscanner. Aena propone a Vueling y Volotea para volar a Mallorca, Sevilla y Alicante, mientras que para París menciona a Vueling, Easyjet y Air France/Transavia.

La compañía pública también explora rutas novedosas. Una sería enlazar a través de Brussels o Transavia con Bruselas, pues localizó en 2024 a más de 47.200 viajeros con la capital belga, y 53.600 búsquedas en Skyscanner. Otra, volar a Jerez con Volotea, pues habría unos 38.150 pasajeros. Para la conexión con Murcia calcula cerca de 30.800 viajeros, mientras que con Granada la cifra está próxima a 21.400, y Aena propone Volotea para ambas. La última de las urbes en la que no hay un estudio de rutas pasadas es Roma. Aena cifra los pasajeros en 2024 en algo menos de 20.000. Pero, si cada uno de los potenciales nuevos destinos tiene decenas de miles de consultas en Skyscanner de personas interesadas en la ruta, en Roma la cifra se dispara hasta las 143.000. El enlace con la ciudad italiana es el cuarto más buscado de los que estudia Aena, solo por detrás de Sevilla, Alicante y Bilbao.

Ámsterdam e Ibiza en verano

La compañía Easyjet pactó con el Ayuntamiento abrir una ruta con Ámsterdam a cambio de recibir subvenciones, pero esta nunca llegó a iniciarla. En 2010, afirma Aena, llegaron a volar más de 23.400 personas entre A Coruña y la ciudad holandesa, y el número de pasajeros geolocalizados en 2024 fue de más de 34.100. La empresa pública propone a Easyjet o a KLM/Transavia.

Otra ruta con un número importante de pasajeros fue Bilbao, con un pico de cerca de 32.800 en 2014. Aena detecta cerca de 31.000 pasajeros en 2024, y más de 154.500 búsquedas en Skyscanner. Las empresas posibles serían Vueling y Volotea, las mismas que propone para Zaragoza. Con la ciudad aragonesa el pico de viajeros, registrado en 2010, no llegó a los 7.300, pero Aena geolocalizó a casi 28.100 el año pasado.

Para Ibiza, Aena propone vuelos de Vueling o Air Nostrum, aunque puntualiza que sería para verano. En 2013 se registraron más de 4.100 pasajeros entre la isla y Alvedro, pero los geolocalizados por la empresa pública en 2024 son más de 16.800, con unas 65.500 búsquedas en Skyscanner.

El listado se cierra con Lisboa, con algo más de 5.100 viajeros geolocalizados y cerca de 54.600 búsquedas en Skyscanner. El máximo de pasajeros cuando había enlace, en este caso, fue mucho más alto: más de 24.800 en 2017. Aparte de estas cifras, Aena ha calculado para la mayoría de ciudades los pasajeros indirectos, esto es, los que realizarían el trayecto entre la ciudad estudiada como posible enlace y A Coruña como parte de otra ruta . En el caso de París llegan a los 22.530.

La empresa pública también propone convertir Alvedro en una base de operaciones de la compañía húngara low-cost Wizz Air. Esta aerolínea es una de las propuestas por Aena para enlazar con Roma.