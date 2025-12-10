Programación
Xurxo Fernández gana el 85º premio Pérez Lugín
El periodista Xurxo Fernández acaba de ganar la 85º edición del premio Pérez Lugín, convocado por la Asociación de la Prensa de A Coruña, que este año estaba dedicado la 150 aniversario de la llegada del tren a la ciudad, con el texto Motivos para perder el tren. El 23 de enero, día del patrón de los periodistas, San Francisco de Sales, se le entregará un premio de 3.000 euros y una figura acreditativa aportados por el Ayuntamiento. El ganador, que lleva décadas en prensa escrita, señaló que el galardón le viene «muy bien» ante su próxima paternidad.
- Adiós a los bocadillos de calamares: Down Coruña cierra el quiosco de la plaza de Ourense
- Sale a la venta un piso de obra nueva con terraza y vistas a la Ría del Burgo en Culleredo por 242.000 euros
- Una cooperativa de Xuxán, en A Coruña, busca socios para vivir en pisos ‘a la carta’: estas son las condiciones
- El Concello de A Coruña da licencia para convertir más de 40 bajos en vivienda en lo que va de año: se alquilan por hasta 2.000 euros
- Los nuevos contenedores orgánicos de A Coruña: cerradura electrónica y factura de 2,35 millones, pero no «inteligentes»
- Consulta aquí los servicios mínimos durante la huelga de transportes de A Coruña
- María Díaz, presidenta de Down Coruña sobre el cierre del Quiosco: «Con todo el dolor del corazón, los números no salen»
- ¿Por qué A Coruña es la única ciudad gallega en la que se ha congelado al alquiler?