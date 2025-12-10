Xurxo Fernández gana el 85º premio Pérez Lugín

El periodista Xurxo Fernández acaba de ganar la 85º edición del premio Pérez Lugín, convocado por la Asociación de la Prensa de A Coruña, que este año estaba dedicado la 150 aniversario de la llegada del tren a la ciudad, con el texto Motivos para perder el tren. El 23 de enero, día del patrón de los periodistas, San Francisco de Sales, se le entregará un premio de 3.000 euros y una figura acreditativa aportados por el Ayuntamiento. El ganador, que lleva décadas en prensa escrita, señaló que el galardón le viene «muy bien» ante su próxima paternidad.