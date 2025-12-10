Zara hace un nuevo guiño a A Coruña: colección infantil con logos de O Cabo, Flory y Colón
Después de la colaboración con Bonilla a la Vista, la firma coruñesa lanza camisetas y sudaderas con la receta de tortilla o con helados de estos establecimientos
Hay sitios que toda A Coruña conoce y que incluso generan debate entre cuáles son mejores. Se habla mucho de la tortilla de O Cabo y de lo ricos que están los helados de Colón --y sin discusión, ahora que la Italiana ya solo forma parte del recuerdo--. Ahora que llega la Navidad, el roscón de Reyes es una de las delicias más perseguidas. Tras el adiós de Glaccé, parece que Flory quiere hacerse con la corona.
De todo ello tiene constancia Zara, y ha querido hacer un particular homenaje a través de una colección infantil. Después de su colaboración con Bonilla a la Vista, a la que añadió nuevas prendas hace solo unos días, acaba de lanzar sudaderas y camisetas de O Cabo, Colón y Flory, con precios entre los 9,95 y 15,95 euros. Por ahora, solo están a la venta en la tienda ubicada en la calle Compostela, en la urbe coruñesa.
Las prendas de O Cabo tienen una pequeña tortilla bordada y la dirección del restaurante, calle Picavia, 2. En una sudadera se puede leer la receta tan sabrosa: "4 patatas, 5 huevos, aceite de oliva, sal y mucho amor".
En colores marrón, blanco, dorado y verde, las prendas de Flory, con la etiqueta del logo de la confitería, muestran un roscón de Reyes, su producto estrella, con la fecha en la que se abrió, "desde 1967".
También hay colección para los amantes de los helados, con sudaderas que tienen el logo de Colón bordado, con sus tres bolitas de colores, igual al mítico cartel que decoraba el establecimiento antes de su traslado al callejón de la Estacada.
