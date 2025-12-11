Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Acampa reconoce la labor de dos médicos en Gaza en defensa de los derechos humanos

Refaat Alathamma y Mohamed Safa reciben el reconocimiento por sus más de dos años atendiendo a los ciudadanos atrapados en la Franja

Entrega del reconocimiento Acampa a los médicos palestinos Refaat Alathamna y Mohamed Safa. / LOC

RAC

Los médicos palestinos Refaat Alathamma y Mohamed Safa han recibido el Reconocimiento Acampa a la defensa de los Derechos Humanos 2025 por sus más de dos años atendiendo las heridas que las bombas de Israel causaban sobre los ciudadanos atrapados en la Franja. En el acto celebrado en A Coruña, han recibido un emotivo aplauso en homenaje a todos los médicos y sanitarios de Gaza.

El doctor Refaat Alathamna valoró el apoyo ciudadano y los profesionales fallecidos. “Casi el 80% del sistema sanitario está destruido en Gaza, pero siguen trabajando pese a los ataques de Israel”, señaló en su intervención.

Mohamed Safa destacó la necesidad de defender los pilares de la libertad y la solidaridad, así como la empatía con los que están oprimidos, e invitó a salvar las “voces silenciadas” y a recuperar y defender la “memoria viva y la esperanza”.

