La alcaldesa de A Coruña lleva al portavoz del PP a la Justicia por acusarla de acosar a funcionarias
La regidora defiende que es "mentira", pero el edil popular, Miguel Lorenzo, insiste en que es cierto y en que podrá demostrar su veracidad en un juicio
La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha presentado ante el juzgado una papeleta de conciliación contra el portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo,por acusarla de acosar a tres funcionarias. Si no hay conciliación, se irá a una querella, y Lorenzo insistió en que no retirará las declaraciones porque "no me va a intimidar".
El miércoles, Miguel Lorenzo afirmó que era "conocedor de funcionarios acosados verbalmente por cumplir con su deber de mandar información solicitada por Fiscalía" sobre obras en inmubles de propiedad del portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas, que el PP afirma que fueron irregulares aunque no delictivas (se presentó una demanda por esto ante Fiscalía, pero fue archivada). Rey afirmó que es "radicalmente mentira" que llevase a tres funcionarias a su despacho para acosarlas, un "presunto delito de acoso a los trabajadores", y llamó a Lorenzo para pedir que se retractase. Como no lo hizo, esta mañana entró en juzgado la papeleta de conciliación, explicó la regidora.
Lorenzo, a cuya intervención en el pleno respondió la alcaldesa, no había dicho que la llamada era la regidora, pero sí que admitió que le causó "zozobra" y acudió a ese abogado. Este le dijo que si va a juicio tendrá la oportunidad de mostrar que lo que dijo es verdad, y el portavoz municipal insistió en que no le van a "intimidar" y en que "bajo ningún concepto me voy a callar". "Hay funcioanrios que se sienten amedrentados por todo esto", señaló Lorenzo, que prometió defenderlos e indicó que hubo tres mujeres trabajadoras del Concello que "tuvieron como yo mucha zozobra y miedo" por las presuntas presiones sobre ellas.
