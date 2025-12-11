Un anciano fallece al caer por unas escaleras en un edificio de la avenida de Oza en A Coruña

Un hombre de 90 años ha fallecido este jueves al caer por unas escaleras de un edificio en la avenida de Oza. Según informan fuentes policiales, no se aprecia "nada delictivo" en este fallecimiento.

Los hechos ocurrieron este jueves por la tarde en el inmueble que hay junto a la panadería Inés e Hijos, a la altura del número 260. Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de la Policía Nacional y ambulancias del 061, aunque los sanitarios nada pudieron hacer por salvarle la vida al accidentado.