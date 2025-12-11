El BNG afirma que el servicio de limpieza asume tareas impropias

El BNG presentará en el pleno de este jueves una pregunta oral sobre el estado de limpieza de la ciudad, que, afirma, provoca «quejas» entre los vecinos y entre los trabajadores, que denuncian la «desorganización general del servicio». Siempre según el Bloque, la concesionaria municipal está realizando «tareas que en teoría no le corresponderían», mientras que desatiende «trabajos que sí se tendrían que realizar». El portavoz municipal del Bloque, Francisco Jorquera, reclama al Gobierno local que supervise el cumplimiento de obligaciones de la concesionaria y imponga sanciones si es necesario.