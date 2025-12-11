Carrefour renueva en A Coruña el centro comercial de su hipermercado en Alfonso Molina.

El centro comercial de Carrefour Property en la avenida de Alfonso Molina acaba de renovar sus instalaciones con la actualización de su imagen interior y exterior, así como una remodelación del hipermercado Carrefour. A estas intervenciones se suma la reciente inauguración del gimnasio Fitness Park.

Las obras han incluido actuaciones en todo el centro comercial, que desde su inauguración en 1985 "sigue siendo uno de los espacios comerciales con mayor afluencia de A Coruña", según destaca la compañía en un comunicado en el que añade que "con esta actualización, el centro de Alfonso Molina presenta una imagen más vanguardista con nuevos espacios y equipamientos que buscan conseguir una experiencia de visita enriquecedora para los clientes".

La intervención se ha completado con una renovación de la imagen de marca --rebranding-- del complejo con la creación de un nuevo diseño que cuenta con "elementos de inspiración local basados en el entorno urbano, la naturaleza y la ciudad". Además se ha actualizado el acceso al centro, donde se ha sustituido parte del pavimento, tanto de la parte exterior como del interior, y se incorpora una nueva zona estancial que busca ofrecer un lugar de descanso a los visitantes del centro. Además, se ha rehabilitado la estética del aparcamiento con la renovación de la pintura. Al igual que en el resto del complejo, todos los materiales informativos aparecen en ambos idiomas oficiales.

Las mejoras en el interior han actualizado también la estética de la galería comercial, que estrena elementos decorativos para mejorar la estancia donde actualmente están en funcionamiento más de 25 establecimientos. Además, se ha renovado la zona de aseos, que se ha reformado de manera integral con la incorporación de un módulo para personas con ostomía.

Nuevo gimnasio: Fitness Park

Junto al hipermercado Carrefour como gran ancla comercial y de servicios del centro, Alfonso Molina cuenta desde el mes de octubre con la incorporación de Fitness Park, un nuevo gimnasio de 1.870 m2 distribuidos en dos plantas en las que se podrá disfrutar de entrenamientos de musculación libre y guiada, powerlifting, cross training, cardio y Hyrox, entre otros, con marcas de referencia como Technogym, Eleiko, Hammer strength o gym80.

Como explica Maica Fernández, directora de Carrefour Property España, "queremos que Alfonso Molina sea un punto de encuentro para los residentes de la zona, y para todos sus clientes, y por ello trabajamos en mejorar sus instalaciones y potenciar su uso con el fin de conseguir una experiencia de visita óptima y recurrente en todos sus usuarios".