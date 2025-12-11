La Fiscalía archiva la investigación por las obras en un piso del concejal Lage Tuñas

La Fiscalía provincial de A Coruña ha archivado las diligencias de investigación preprocesal que había abierto tras recibir la denuncia de un particular por presuntas irregularidades en obras realizadas en un piso propiedad del portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage Tuñas. El Ministerio público adoptó su decisión tras requerir documentación al denunciante y el Ayuntamiento, y concluir que "no existían indicios de responsabilidad penal", según consta en el decreto de archivo de las diligencias, al que ha tenido acceso este diario.

La investigación se refería a obras de segregación del piso en dos inmuebles y en su cambio de uso de comercial a residencial, en las que el denunciante advertía de "supuestas irregularidades" tanto en los trabajos como en "la concesión de las licencias oportunas por parte del Ayuntamiento".

Lage avanzó en el pleno municipal de esta mañana el archivo de las diligencias y acusó al PP de haberlo acusado de un delito. Señaló que se presentó una "denuncia anónima porque no hay la valentía de presentarse y denunciar" ante la Fiscalía Provincial. Según afirmó, se incoaron diligencias el 15 de septiembre de 2025, pero en un decreto la Fiscalía acordó el archivo de las diligencias de investigación. El edil consideró que se le intentó "deshumanizar y denigrar", persiguiéndolo personalmente con "acusaciones gratuitas, atribuyendo delitos".

El edil del PP Roberto Rodríguez admitió que "no es delito" las obras en la vivienda propiedad de Lage, pero insistió en acusarle de realizar trabajos sin licencia cuando era concejal de Urbanismo y mentir en el pleno. Rodríguez afirmó que Lage "debería haber dimitido", y, si no, la alcaldesa, Inés Rey, debería haberlo cesado. En una pregunta oral que criticaba la realización de contrataciones verbales por parte del Ayuntamiento, Rodríguez señaló que la comisión sobre estas se cerró "sin exigencia de responsabilidades ni medidas correctoras". El portavoz del PP, Miguel Lorenzo, insistió en afirmar que Lage "engañó".