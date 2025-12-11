Detenida 'in fraganti' en A Coruña cuando robaba en un vehículo

La Policía Nacional ha detenido en A Coruña a la autora de un robo con fuerza en un vehículo estacionado en la vía pública. Ocurrió durante la madrugada de este miércoles 10 de diciembre cuando, alrededor a las 06:00 horas, una mujer rompió una de las ventanillas de un vehículo estacionado en la calle Alcalde Asunsolo, en el barrio de Os Mallos.

El ruido de la rotura del cristal fue escuchado por una patrulla policial del grupo de Atención al Ciudadano que se encontraba realizando labores preventivas de la delincuencia en la zona, según informa la policía en un comunicado en el que se detalla que "rápidamente acudieron al lugar, donde localizaron a la autora agazapada en el interior del vehículo, intentando no ser vista". La sospechosa portaba entre sus pertenencias un destornillador.

Los agentes la detuvieron por un delito de robo con fuerza y tras las diligencias oportunas fue puesta a disposición judicial.