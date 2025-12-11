Detenida 'in fraganti' en A Coruña cuando robaba en un vehículo
La Policía Nacional ha detenido en A Coruña a la autora de un robo con fuerza en un vehículo estacionado en la vía pública. Ocurrió durante la madrugada de este miércoles 10 de diciembre cuando, alrededor a las 06:00 horas, una mujer rompió una de las ventanillas de un vehículo estacionado en la calle Alcalde Asunsolo, en el barrio de Os Mallos.
El ruido de la rotura del cristal fue escuchado por una patrulla policial del grupo de Atención al Ciudadano que se encontraba realizando labores preventivas de la delincuencia en la zona, según informa la policía en un comunicado en el que se detalla que "rápidamente acudieron al lugar, donde localizaron a la autora agazapada en el interior del vehículo, intentando no ser vista". La sospechosa portaba entre sus pertenencias un destornillador.
Los agentes la detuvieron por un delito de robo con fuerza y tras las diligencias oportunas fue puesta a disposición judicial.
- Sale a la venta un piso de obra nueva con terraza y vistas a la Ría del Burgo en Culleredo por 242.000 euros
- Estas son las 14 rutas que propone Aena para el aeropuerto de A Coruña: de Palma de Mallorca a París
- Una cooperativa de Xuxán, en A Coruña, busca socios para vivir en pisos ‘a la carta’: estas son las condiciones
- El Concello de A Coruña da licencia para convertir más de 40 bajos en vivienda en lo que va de año: se alquilan por hasta 2.000 euros
- Cientos de personas se reúnen en A Coruña 'baixo o mesmo paraugas' por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad
- Los nuevos contenedores orgánicos de A Coruña: cerradura electrónica y factura de 2,35 millones, pero no «inteligentes»
- Consulta aquí los servicios mínimos durante la huelga de transportes de A Coruña
- María Díaz, presidenta de Down Coruña sobre el cierre del Quiosco: «Con todo el dolor del corazón, los números no salen»