Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Temporal en A CoruñaHuelga de médicosRenovación de rutas en AlvedroAlquileres que esquivan el tope de precio en A Coruña
instagramlinkedin

En directo: Pleno en A Coruña

Sigue aquí en 'streaming' el debate en el salón de plenos del Ayuntamiento coruñés

En directo: Pleno en A Coruña.

En directo: Pleno en A Coruña. / LOC

RAC

A partir de las 10.00h sigue aquí todas las intervenciones de este jueves 11 de diciembre en el salón de plenos del Palacio Municipal de María Pita. Más información.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sale a la venta un piso de obra nueva con terraza y vistas a la Ría del Burgo en Culleredo por 242.000 euros
  2. Estas son las 14 rutas que propone Aena para el aeropuerto de A Coruña: de Palma de Mallorca a París
  3. Una cooperativa de Xuxán, en A Coruña, busca socios para vivir en pisos ‘a la carta’: estas son las condiciones
  4. El Concello de A Coruña da licencia para convertir más de 40 bajos en vivienda en lo que va de año: se alquilan por hasta 2.000 euros
  5. Cientos de personas se reúnen en A Coruña 'baixo o mesmo paraugas' por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad
  6. Los nuevos contenedores orgánicos de A Coruña: cerradura electrónica y factura de 2,35 millones, pero no «inteligentes»
  7. Consulta aquí los servicios mínimos durante la huelga de transportes de A Coruña
  8. María Díaz, presidenta de Down Coruña sobre el cierre del Quiosco: «Con todo el dolor del corazón, los números no salen»

El tiempo en A Coruña según la Aemet: algunos chubascos y frío a la vista

El tiempo en A Coruña según la Aemet: algunos chubascos y frío a la vista

En directo: Pleno en A Coruña

En directo: Pleno en A Coruña

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 11 de diciembre

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 11 de diciembre

‘Slava’s Snowshow’, ternura y risa bajo la nieve

El BNG afirma que el servicio de limpieza asume tareas impropias

La rotonda ante la estación de tren de A Coruña se convierte en un ‘parking’

La rotonda ante la estación de tren de A Coruña se convierte en un ‘parking’

La huelga en el comercio textil de A Coruña frena el convenio en Madrid

Cristina Sola presenta la adaptación para «todos los públicos» de 'La familia de las curanderas': «Entender es maravilloso»

Tracking Pixel Contents