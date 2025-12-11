Programación
En directo: Pleno en A Coruña
Sigue aquí en 'streaming' el debate en el salón de plenos del Ayuntamiento coruñés
A partir de las 10.00h sigue aquí todas las intervenciones de este jueves 11 de diciembre en el salón de plenos del Palacio Municipal de María Pita. Más información.
