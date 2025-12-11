El Encontro Mundial de Humorismo vuelve a A Coruña del 23 de abril al 3 de mayo

La sexta edición del Encontro Mundial del Humorismo (EMHU) se celebrará en A Coruña del 23 de abril al 3 de mayo. Serán 11 jornadas de risas, conversaciones, estrenos absolutos y ocasiones para disfrutar, en directo, de los espectáculos de comedia más relevantes del momento. Los principales nombres del sector actuarán para el público coruñés, que descubrirá la semana que viene parte de la programación central del evento.

El ilustrador Riki Blanco firma un año más el cartel del evento, que pone en valor el gesto físico y gráfico de sonreír a través del icónico smiley de Franklin Loufrani, transformado en un superhéroe del humor.

“El humor es fuerza y energía y, por lo tanto, también es salud y vida. Reír reduce los niveles de cortisol, mejora el sistema inmunológico y favorece la circulación. El humor nos convierte en superhéroes, como el del cartel del EMHU de este año, un superhéroe hecho de sonrisas que pretende salvar al universo de un destino triste, frío y silencioso”, explica Luis Piedrahita, director artístico del EMHU.

La mayor parte de la programación del EMHU 2026 se dará a conocer la próxima semana, aunque, como es habitual, en los próximos meses se presentarán las actividades paralelas, los Premios EMHU y otras novedades preparadas para esta sexta edición.