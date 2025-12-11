Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos turísticos ilegales en A CoruñaRepsol abandona el puerto interiorEl Dépor aprueba las cuentas de 2024-25Agenda de la Navidad en A Coruña
instagramlinkedin

El Encontro Mundial de Humorismo vuelve a A Coruña del 23 de abril al 3 de mayo

El cartel empezará a desvelarse la próxima semana

Exposición del EMHU en la pasada edición

Exposición del EMHU en la pasada edición / Iago López

Ana Carro

A Coruña

La sexta edición del Encontro Mundial del Humorismo (EMHU) se celebrará en A Coruña del 23 de abril al 3 de mayo. Serán 11 jornadas de risas, conversaciones, estrenos absolutos y ocasiones para disfrutar, en directo, de los espectáculos de comedia más relevantes del momento. Los principales nombres del sector actuarán para el público coruñés, que descubrirá la semana que viene parte de la programación central del evento.

El ilustrador Riki Blanco firma un año más el cartel del evento, que pone en valor el gesto físico y gráfico de sonreír a través del icónico smiley de Franklin Loufrani, transformado en un superhéroe del humor.

“El humor es fuerza y energía y, por lo tanto, también es salud y vida. Reír reduce los niveles de cortisol, mejora el sistema inmunológico y favorece la circulación. El humor nos convierte en superhéroes, como el del cartel del EMHU de este año, un superhéroe hecho de sonrisas que pretende salvar al universo de un destino triste, frío y silencioso”, explica Luis Piedrahita, director artístico del EMHU.

La mayor parte de la programación del EMHU 2026 se dará a conocer la próxima semana, aunque, como es habitual, en los próximos meses se presentarán las actividades paralelas, los Premios EMHU y otras novedades preparadas para esta sexta edición.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sale a la venta un piso de obra nueva con terraza y vistas a la Ría del Burgo en Culleredo por 242.000 euros
  2. Estas son las 14 rutas que propone Aena para el aeropuerto de A Coruña: de Palma de Mallorca a París
  3. Una cooperativa de Xuxán, en A Coruña, busca socios para vivir en pisos ‘a la carta’: estas son las condiciones
  4. El Concello de A Coruña da licencia para convertir más de 40 bajos en vivienda en lo que va de año: se alquilan por hasta 2.000 euros
  5. Cientos de personas se reúnen en A Coruña 'baixo o mesmo paraugas' por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad
  6. Los nuevos contenedores orgánicos de A Coruña: cerradura electrónica y factura de 2,35 millones, pero no «inteligentes»
  7. Consulta aquí los servicios mínimos durante la huelga de transportes de A Coruña
  8. María Díaz, presidenta de Down Coruña sobre el cierre del Quiosco: «Con todo el dolor del corazón, los números no salen»

La gira de Carlos Rivera pasará por el Coliseum de A Coruña en julio

La gira de Carlos Rivera pasará por el Coliseum de A Coruña en julio

La amistad como «salvavidas de un naufragio laboral»

El Encontro Mundial de Humorismo vuelve a A Coruña del 23 de abril al 3 de mayo

El Encontro Mundial de Humorismo vuelve a A Coruña del 23 de abril al 3 de mayo

Antonio Corredoira: «Ucrania no olvidará la generosidad de los gallegos»

La huelga en el comercio textil de A Coruña cambia el guion de la negociación del convenio en Madrid

La huelga en el comercio textil de A Coruña cambia el guion de la negociación del convenio en Madrid

La alcaldesa de A Coruña lleva al portavoz del PP a la Justicia por acusarla de acosar a funcionarias

La alcaldesa de A Coruña lleva al portavoz del PP a la Justicia por acusarla de acosar a funcionarias

La Fiscalía archiva la investigación por las obras en un piso del concejal de A Coruña José Manuel Lage Tuñas

La Fiscalía archiva la investigación por las obras en un piso del concejal de A Coruña José Manuel Lage Tuñas

El Concello calcula que más de la mitad de los pisos turísticos de A Coruña son ilegales

El Concello calcula que más de la mitad de los pisos turísticos de A Coruña son ilegales
Tracking Pixel Contents