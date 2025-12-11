La estación de tren de A Coruña se retrasa a finales del próximo año
Una marquesina de 200 metros cuadrados será el «icono» de la nueva terminal
La estación de tren de A Coruña se retrasa y abrirá sus puertas a finales del año 2026, aunque la última previsión es que estuviera lista en junio del próximo año. Pese al cambio de los plazos, las administraciones, que visitaron las obras este jueves, valoran el ritmo de los trabajos y la cooperación institucional en la transformación de la terminal ferroviaria de San Cristóbal.
«Cuando hablamos de revolución ferroviaria hablamos de todo el país, y Galicia es protagonista», defendió el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, tras realizar una visita junto a la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey; el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; y el presidente de Adif, Pedro Marco.
El Gobierno destaca la instalación de una gran marquesina de 200 metros de largo que será el «elemento icónico» de la futura estación. Bajo esta se ubicarán seis vías, dos de larga distancia y cuatro de media, y tres andenes, mientras que el espacio de la antigua cubierta se transformará en un vestíbulo amplio y una zona comercial.
El Gobierno también destaca la excavación del paso inferior hacia el futuro aparcamiento y el izado completo de la nueva pasarela peatonal que conectará A Sardiñeira con la avenida del Ferrocarril. Esta última pieza será clave para integrar la estación en el tejido urbano y para unir dos zonas que la infraestructura ha separado históricamente. La actuación se financia con fondos europeos del Plan de Recuperación, y supone 87 millones de inversión.
La visita sirvió también para escenificar la cooperación entre administraciones: «Todas las administraciones cooperamos para que esta nueva estación de ferrocarril y autobuses sea una realidad a finales del año que viene, conectadas y compartiendo espacio entre A Sardiñeira y la avenida del Ferrocarril», afirmó la alcaldesa, Inés Rey. La regidora local reivindicó que el proyecto no solo moderniza la infraestructura, sino que «mejorará la calidad de un barrio que lleva años esperando».
Por parte de la Xunta, el conselleiro Diego Calvo, puso el foco en la estación de autobuses, la otra pata de la futura estación intermodal, esta de competencia autonómica y cuya ejecución está prácticamente finalizada. «Estamos apostando por la ciudad y por la intermodalidad, una obra en la que todo empujamos en el mismo sentido». Calvo destacó que la actuación «va a mejorar las posibilidades de todos los viajeros y a contribuir en hacer ciudad».
El Gobierno anunciará un servicio de Cercanías próximamente
El secretario de Estados de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, anunció a los medios que el Gobierno anunciará próximamente el esperado servicios de Cercanías: «Estamos trabajando en un proyecto que va a cambiar de manera importante el modo ferroviario, vamos a buscar un servicio de proximidad. Hay entornos que se verán muy beneficiados, los anunciaremos en los próximos meses».
A Coruña es una de las cuatro «zonas principales» que establece el estudio que realizó el Estado para implantar el servicio de Cercanías en Galicia, y el Eje Atlántico, que la conecta con Santiago, Vilagarcía, Pontevedra y Vigo, otra. Así lo señaló en septiembre ministro de Transportes , Óscar Puente.
