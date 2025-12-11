La gira de Carlos Rivera pasará por el Coliseum de A Coruña en julio

La gira del cantante mexicano Carlos Rivera pasará por el Coliseum de A Coruña el próximo 10 de julio. El artista llegará a la ciudad para presentar su último trabajo ‘¡Vida México!’ pero también éxitos destacados de sus veinte años de carrera y colaboraciones como su dueto con Malú, ‘Mal Escrito’.

A Coruña es una de las once ciudades anunciadas hasta el momento por los que pasará su nueva gira, que arrancará en México y contará con una producción completa.

Las entradas para asistir al concierto de una de las voces más reconocibles de la escena latinoamericana se pondrán a la venta el próximo martes 16 a las 12.00 horas, a través de entradas.com y ticketmaster.es.