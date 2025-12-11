¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 11 de diciembre

Firma de libros de Agustina Guerrero

19.30 horas | La autora argentina presenta su novela gráfica Hoy, en la que invita al lector a caminar sin rumbo, sumergirse en el presente y mirar. Sin prisas ni estrés.

Fnac

Acampa entrega sus galardones

11.45 horas | El premio en la categoría internacional es para los médicos y sanitarios de Gaza. En la categoría de Galicia, el activista cisjordano afincado en Galicia Mohamed Safa.

Fundación ONCE

Mercadillo solidario de Amador de Castro

De 12.00 a 20.30 horas | La Fundación Amador de Castro celebrará desde este jueves y hasta el próximo sábado la segunda edición de su Mercadillo Solidario de Navidad.

Náutico de A Coruña

Conferencia de María Jesús Movilla

19.00 horas | Conferencia impartida por la profesora María Jesús Movilla Fernández. La charla se titula Investigación cualitativa en saúde: A ciencia da palabra.

Real Academia de Medicina

Charla de pinturas con textos apócrifos

20.00 horas | Portas Ártabras acoge una nueva sesión del ciclo Paganismo y Cristianismo en el Arte. La presenta José Luis García Dornelas . La entrada es libre.

Portas Ártabras

Coloquio de escritoras en la librería Lume

19.00 horas | Las escritoras Abril Camino, Marta Villar y María Nieto comparten conversación esta tarde en la librería Lume.

Lume