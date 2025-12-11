Ocio y cultura
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 11 de diciembre
Conciertos, exposiciones, proyecciones, charlas... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes
Firma de libros de Agustina Guerrero
19.30 horas | La autora argentina presenta su novela gráfica Hoy, en la que invita al lector a caminar sin rumbo, sumergirse en el presente y mirar. Sin prisas ni estrés.
Fnac
Acampa entrega sus galardones
11.45 horas | El premio en la categoría internacional es para los médicos y sanitarios de Gaza. En la categoría de Galicia, el activista cisjordano afincado en Galicia Mohamed Safa.
Fundación ONCE
Mercadillo solidario de Amador de Castro
De 12.00 a 20.30 horas | La Fundación Amador de Castro celebrará desde este jueves y hasta el próximo sábado la segunda edición de su Mercadillo Solidario de Navidad.
Náutico de A Coruña
Conferencia de María Jesús Movilla
19.00 horas | Conferencia impartida por la profesora María Jesús Movilla Fernández. La charla se titula Investigación cualitativa en saúde: A ciencia da palabra.
Real Academia de Medicina
Charla de pinturas con textos apócrifos
20.00 horas | Portas Ártabras acoge una nueva sesión del ciclo Paganismo y Cristianismo en el Arte. La presenta José Luis García Dornelas . La entrada es libre.
Portas Ártabras
Coloquio de escritoras en la librería Lume
19.00 horas | Las escritoras Abril Camino, Marta Villar y María Nieto comparten conversación esta tarde en la librería Lume.
Lume
