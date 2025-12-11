La huelga de bus en A Coruña volverá este viernes 12 de diciembre sin previsión de cumplir mínimos

Los trabajadores de los buses urbanos retomarán este viernes 12 de diciembre el paro y los piquetes en la segunda jornada de huelga, convocada por Comisiones Obreras, UGT y CIG, para pedir la renovación del convenio en la provincia. En la primera jornada de las protestas, que se celebró el pasado viernes, no se cumplieron los servicios mínimos establecidos por la Xunta, que los sindicatos consideraban excesivos, y apenas salieron autobuses de la estación de A Coruña, que permaneció cerrada por piquetes.

Fuentes conocedoras señalan que desde entonces no ha habido negociaciones que puedan dar una solución al conflicto, y que se espera que la jornada de mañana sea «como la del otro día», lo que apunta a que probablemente se interrumpa el servicio. De acuerdo con la Xunta, el cumplimiento de los servicios mínimos hasta las 14.30 horas del pasado viernes fue del 32% en los servicios normales, y en el transporte escolar, que fuentes sindicales indican que se respetó, del 76%.

Los sindicatos continuarán el paro el próximo lunes, día 15, y el viernes de la próxima semana, día 19. Después de Navidades, si no hay una solución negociada al conflicto laboral, plantean un paro indefinido. Además de mejoras salariales, las centrales sindicales reclaman mejores horarios, que permitan una mayor conciliación a los trabajadores.