La huelga de bus en A Coruña volverá este viernes 12 de diciembre sin previsión de cumplir mínimos
En la primera jornada de protestas, el pasado viernes, apenas salieron autobuses de la estación coruñesa, que permaneció cerrada por piquetes
Los trabajadores de los buses urbanos retomarán este viernes 12 de diciembre el paro y los piquetes en la segunda jornada de huelga, convocada por Comisiones Obreras, UGT y CIG, para pedir la renovación del convenio en la provincia. En la primera jornada de las protestas, que se celebró el pasado viernes, no se cumplieron los servicios mínimos establecidos por la Xunta, que los sindicatos consideraban excesivos, y apenas salieron autobuses de la estación de A Coruña, que permaneció cerrada por piquetes.
Fuentes conocedoras señalan que desde entonces no ha habido negociaciones que puedan dar una solución al conflicto, y que se espera que la jornada de mañana sea «como la del otro día», lo que apunta a que probablemente se interrumpa el servicio. De acuerdo con la Xunta, el cumplimiento de los servicios mínimos hasta las 14.30 horas del pasado viernes fue del 32% en los servicios normales, y en el transporte escolar, que fuentes sindicales indican que se respetó, del 76%.
Los sindicatos continuarán el paro el próximo lunes, día 15, y el viernes de la próxima semana, día 19. Después de Navidades, si no hay una solución negociada al conflicto laboral, plantean un paro indefinido. Además de mejoras salariales, las centrales sindicales reclaman mejores horarios, que permitan una mayor conciliación a los trabajadores.
- Sale a la venta un piso de obra nueva con terraza y vistas a la Ría del Burgo en Culleredo por 242.000 euros
- Estas son las 14 rutas que propone Aena para el aeropuerto de A Coruña: de Palma de Mallorca a París
- Una cooperativa de Xuxán, en A Coruña, busca socios para vivir en pisos ‘a la carta’: estas son las condiciones
- El Concello de A Coruña da licencia para convertir más de 40 bajos en vivienda en lo que va de año: se alquilan por hasta 2.000 euros
- Cientos de personas se reúnen en A Coruña 'baixo o mesmo paraugas' por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad
- Los nuevos contenedores orgánicos de A Coruña: cerradura electrónica y factura de 2,35 millones, pero no «inteligentes»
- Consulta aquí los servicios mínimos durante la huelga de transportes de A Coruña
- María Díaz, presidenta de Down Coruña sobre el cierre del Quiosco: «Con todo el dolor del corazón, los números no salen»