La amistad como «salvavidas de un naufragio laboral»

«El público de A Coruña se reconoce en esta historia más que en ningún otro sitio», asegura Marcial Álvarez, uno de los protagonistas del montaje de Los lunes al sol. La obra adaptada de la tradicional película española llega al Teatro Rosalía con dos actuaciones este fin de semana. Este viernes 12 y sábado 13, con entradas de 5,50 a 27 euros, se podrá ver el impacto emocional que tiene el desempleo y la importancia del apoyo entre personas.

La obra aterriza en la ciudad después de una exitosa gira y varios reconocimientos. Álvarez interpreta a un trabajador en paro y explica que la versión teatral ofrece algo distinto a la película original: «Es muy diferente. Mantiene la misma historia, pero el teatro aporta dinamismo, cercanía y una palabra que cobra un relieve especial. La película emociona, pero en el teatro lo vives de forma directa, sin pantalla. Nuestro trabajo no ilustra la película, sino que le da una verdadera dimensión teatral».

El actor destaca que el público que vio previamente la película encuentra igualmente atractivo el montaje escénico. «La gente se olvida de la película desde que empieza la función. Es muy envolvente. La interpretación coral crea un efecto que funciona muy bien porque entras en las peripecias de los personajes», explica. Para Álvarez, el componente social de la trama continúa «siendo tan necesario como en el estreno» del largometraje, hace más de veinte años. «El paro, la precariedad laboral, los recortes, los despidos... Todo eso sigue siendo actualidad», reflexiona.

El público todavía recuerda a Álvarez por su papel de Pepe en El comisario. «Aún me paran por la calle. Pasan los años, pero ese trabajo quedó muy gravado y me gusta que la gente lo recuerde», asegura el actor, que reconoce que él también ha tenido que vivir situaciones como las de los protagonistas de la obra de teatro. «Muchas veces nos hemos preguntado: ‘¿Qué será de mí dentro de dos meses?’», reconoce. «En mi gremio también hay mucho paro. Afortunadamente, he vivido siempre de esto, pero hay compañeros que trabajan con gran precariedad. Así que sé perfectamente de lo que habla la obra, cómo afecta a nivel emocional, familiar y espiritual», asegura.

Marcial Álvarez dejó los estudios para dedicarse a la interpretación con solo 16 años. Afirma que no se equivocó al tomar esa decisión: «Doy gracias a la vida. El arte te convierte en alguien más empático y humano». Ha trabajado en teatro, cine y televisión, y aunque disfruta de todos los formatos, hoy siente una inclinación especial por el escenario. «El teatro es más entrañable, más íntimo. El cine y la televisión, sin duda me encantan, pero suelen ser espacios más fríos y mecánicos», razona.

Los lunes al sol, para él, tiene un mensaje que desea que cale entre los coruñeses. «Además de la dimensión laboral, la obra habla de camaradería, amistad y compañerismo. No podemos hacer las cosas solos. Necesitamos apoyarnos, levantarnos entre todos, ser entre nosotros salvavidas de un naufragio laboral. Esa es la esencia que espero que el público de A Coruña se lleve a casa», explica el actor.