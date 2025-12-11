Luz verde por unanimidad a duplicar las fincas de A Coruña que hay que desbrozar para prevenir los incendios

El pleno de A Coruña dio este jueves, por unanimidad, la aprobación inicial a una nueva versión del plan municipal de prevención de incendios forestales, un documento que enumera 1.192 fincas que integran la red de defensa contra fuegos y que sus propietarios deben mantener limpias. Con esta nueva versión, el número sube a 2.551, y se abarca "todo el término municipal". El documento pasará por 30 días de consulta pública y luego se requerirá un informe de la Xunta, antes de volver a pleno.

La concejala de Medio Ambiente, Yoya Neira, defendió que el plan inicial fue aprobado por unanimidad, y señaló que es obligatorio tenerlo en Galicia. Su objetivo principal, explicó, es controlar los factores que pueden llevar a incendios forestales, e incluye determinar las áreas "estratégicamente localizadas" que los propietarios deben mantener limpias de maleza. "Todo el término queda dentro del plan de prevención", afirmó, si bien no todas las parcelas están entre la red de defensa, y "vamos a incluir las viviendas e instalaciones a menos de 400 metros del monte", así como las viviendas aisladas aunque se supere esta distancia. Las parcelas deberían estar limpias a día 31 de mayo, y "estamos constantemente detrás de los propietarios", insistió Neira, empleando multas o ejecuciones subsidiarias cuando es necesario, aunque afirmó que estas últimas las debería realizar la Xunta.

El edil del PP José Ramón Amado, afirmó que "bienvenido sea" el plan. Pero pidió ampliar su "enfoque preventivo" a otras cuestiones que pueden causar incendios metafóricos o reales, como el vandalismo y las peleas en los barrios; el cableado del poblado navideño de María Pita; el respeto al trabajo de los funcionarios municipales, a los que acusó al Gobierno local de acosar; la regulación del "conflicto" entre taxis y vehículos como los de Uber; la movilidad y los "atascos continuos"; la discriminación entre barrios, dando recursos "solo a entidades afines" y las "facturas en el cajón".

El portavoz municipal del BNG, Francisco Jorquera, defendió que la lucha contra los incendios forestales "no es una cuestión menor", recordando los fuegos de este verano en otras partes de Galicia, y acusó al PP de "asumir la agenda" de los negacionistas del cambio climático, y criticó la falta de políticas de prevención y servicios de lucha contra el fuego, además del "fomento de los monocultivos forestales". Aunque la responsabilidad de la lucha contra los fuegos es de la Xunta, indicó, también es de incombencia del Ayuntamiento, y se ve al recorrer por el campo coruñés que hay fincas llenas de maleza, montes sin cuidar y núcleos "casi comidos por los eucaliptos", así como vertederos incontrolados, como en la zona de Novo Mesoiro. El BNG presentó un ruego oral en el pleno para que se retirasen residuos en la zona de As Rañas.

Según fuentes municipales, el documento, al que no ha tenido acceso a este diario, añade tres kilómetros cuadrados a la red de defensa. Las mismas fuentes afirman que «la gran mayoría» de los propietarios cumplen con sus obligaciones, pero en 216 casos, cerca del 20%, se ha emitido una orden de ejecución forzosa. Afirman que el número de «reincidentes» es muy bajo, de apenas cinco casos. Neira afirmó que se realizan desbroces públicos en un 3 o 4% de las fincas.

En general se trata, aclaran fuentes del Gobierno local, de «herencias múltiples donde es imposible localizar a los titulares», y por tanto la Administración local no tiene a dónde dirigirse a la hora de imponer las sanciones. El Concello realiza entonces ejecuciones subsidiarias, es decir, procede a los desbroces con sus propios fondos.