El mercado de Navidad de María Pita, «adecuado» y con público según el Concello de A Coruña
El Gobierno local cree que está funcionando «razonablemente bien»
El mercadillo navideño de María Pita fue la diana de las críticas del PP en el pleno de este jueves, con referencias constantes del grupo fuese cual fuese el tema a tratar. Los populares realizaron una pregunta oral concreta sobre el mercadillo, cuyos feriantes se quejaron de organización deficiente, falta de luz y filtraciones, pero la edil de Comercio y Mercados, Diana Cabanas, afirmó que, tras los problemas iniciales y rachas de mal tiempo, ahora está funcionando de forma «adecuada» y «razonablemente bien», además de destacar la afluencia de público durante el último fin de semana.
La concejala popular Carmen No calificó al mercadillo de «cutre» y «auténtica chapuza», afirmando que ha situado a la ciudad como «hazmerreír nacional». Los comerciantes que participaron, recordó, pagaron miles de euros por caseta. Durante el pleno también se aprobaron por unanimidad dos mociones populares para establecer un plan de accesibilidad y mejorar la movilidad de Xuxán.
- Sale a la venta un piso de obra nueva con terraza y vistas a la Ría del Burgo en Culleredo por 242.000 euros
- Estas son las 14 rutas que propone Aena para el aeropuerto de A Coruña: de Palma de Mallorca a París
- Una cooperativa de Xuxán, en A Coruña, busca socios para vivir en pisos ‘a la carta’: estas son las condiciones
- El Concello de A Coruña da licencia para convertir más de 40 bajos en vivienda en lo que va de año: se alquilan por hasta 2.000 euros
- Cientos de personas se reúnen en A Coruña 'baixo o mesmo paraugas' por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad
- Los nuevos contenedores orgánicos de A Coruña: cerradura electrónica y factura de 2,35 millones, pero no «inteligentes»
- Consulta aquí los servicios mínimos durante la huelga de transportes de A Coruña
- María Díaz, presidenta de Down Coruña sobre el cierre del Quiosco: «Con todo el dolor del corazón, los números no salen»