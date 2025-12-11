El mercado de Navidad de María Pita, «adecuado» y con público según el Concello de A Coruña

El mercadillo navideño de María Pita fue la diana de las críticas del PP en el pleno de este jueves, con referencias constantes del grupo fuese cual fuese el tema a tratar. Los populares realizaron una pregunta oral concreta sobre el mercadillo, cuyos feriantes se quejaron de organización deficiente, falta de luz y filtraciones, pero la edil de Comercio y Mercados, Diana Cabanas, afirmó que, tras los problemas iniciales y rachas de mal tiempo, ahora está funcionando de forma «adecuada» y «razonablemente bien», además de destacar la afluencia de público durante el último fin de semana.

La concejala popular Carmen No calificó al mercadillo de «cutre» y «auténtica chapuza», afirmando que ha situado a la ciudad como «hazmerreír nacional». Los comerciantes que participaron, recordó, pagaron miles de euros por caseta. Durante el pleno también se aprobaron por unanimidad dos mociones populares para establecer un plan de accesibilidad y mejorar la movilidad de Xuxán.