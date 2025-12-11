Movistar Plus+ anuncia una nueva serie de los creadores de Rapa y Hierro grabada en A Coruña

Movistar Plus+ presenta su nueva serie con la productora coruñesa Portocabo. Tras el éxito conjunto de Hierro y Rapa, un caso judicial desarrollado en cinco episodios será el argumento de su nueva serie Ardora, que está ambientada en A Coruña. Pepe Coira y Fran Araújo serán sus creadores y guionistas, mientras que Fran Coira será el director. El rodaje comenzará en enero de 2026 y se extenderá a lo largo de 12 semanas con escenarios en toda la provincia.

"'Ardora' es un drama criminal con el que quisimos adentrarnos en el territorio donde acaban dirimiéndose muchos de nuestros problemas de convivencia. El territorio de los abogados, los jueces, las fuerzas de seguridad y las leyes. Un universo lleno de códigos donde finalmente, claro, opera el factor humano. 'Ardora' habla de cómo la ley puede mezclarse con intereses, abusos de poder y prejuicios. Una abogada que cree que puede con todo, frente a un policía y un menor que no creen en nada. 'Ardora' gira en torno a ellos, y a la ciudad atlántica de Coruña", explican Fran Araújo y Pepe Coira.

El reparto de Ardora estará protagonizado por dos reputados actores. El gallego Javier Gutiérrez hará el papel del comisario de policía Luis Rouco, mientras que Carolina Yuste será la abogada Estela Otero. Ambos cuentan con dos premios Goya, en el caso de Gutiérrez como protagonista de La Isla Mínima y Autor, mientras que Yuste los consiguió como protagonista por La Infiltrada y por mejor interpretación de reparto en Carmen y Lola. Además, los dos actores también tuvieron éxitos recientes en televisión, como es el caso del papel de Massiel en La Canción, de Movistar Plus+ por parte de la protagonista femenina o el de La Vida Breve o El caso Asunta (Netflix) en el caso de Javier Gutiérrez.

Equipo de la serie conformado por Pepe Coira, Fran Coira, Fran Araújo (atrás) y Javier Gutiérrez y Carolina Yuste (delante) / LOC

"La propuesta de la serie ‘Ardora' es contar un drama criminal desde el punto de vista de una abogada de oficio comprometida, fuerte, carismática; un personaje femenino central, alrededor del cual gira toda la narrativa. Como es habitual en las series de Portocabo, el relato está cargado de realismo, entornos y personajes veraces y bien documentados y procesos judiciales contados con rigor. ‘Ardora’ es más urbana que nuestras últimas producciones para Movistar Plus+ ('Hierro', 'Rapa'). La historia está muy enraizada con A Coruña, una ciudad norteña y atlántica con mucha personalidad, un escenario con gran diversidad paisajística y visualmente imponente”, ha indicado Alfonso Blanco, productor ejecutivo de la serie por parte de la productora Portocabo.

"Volver a Galicia con los Coira, Fran Araújo y todo el equipo de Portocabo, con Fosco a la cabeza, es un auténtico privilegio. Narrar la A Coruña contemporánea desde la mirada de una abogada de oficio nos parecía una oportunidad única para hablar de poder, justicia y desigualdad. En Movistar Plus+ creemos que en ficciones que atrapen y desafíen al espectador, que permitan mirar cara a cara a nuestros miedos y contradicciones", ha declarado la productora ejecutiva de Movistar Plus+, Susana Herreras.

Sinopsis

Estela (Carolina Yuste), abogada en el turno de oficio de A Coruña, ha de defender a Aarón, un joven problemático acusado de asesinar a un importante empresario local. El caso parece sencillo. Todo apunta a que es culpable y que Estela podrá dedicar sus energías a atender su compleja vida personal. Durante el proceso, Estela tiene que enfrentarse a Luis (Javier Gutiérrez), un policía que, como ella, está viviendo su propia crisis personal y que ha de evitar por todos los medios que descubra la verdad.