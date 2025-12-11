PP y BNG exigen al Ayuntamiento de A Coruña que informe de la candidatura para ser sede del Mundial 2030 y las obras de Riazor

La oposición exige al Concello que dé más información sobre la candidatura para que A Coruña sea una de las sedes del Mundial de Fútbol 2030 y las obras que habrá que realizar en el estadio muncipal de Riazor, en el que juega el Deportivo. El pleno municipal de este jueves dio luz verde, por unanimidad, a una moción del PP para que se cree una Comisión Informativa Especial de seguimiento de la candidatura, en la que "se informe a todos los Grupos municipales de cómo está el proceso para cumplir con todos los requisitos técnicos y económicos".

El portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, señaló que este jueves se cumplió un año desde que se anunció A Coruña como sede del Mundial, y afirmó que ha habido "muchas promesas" sobre la reforma de Riazor o la presencia de un financiador privado. Pero "todo son anuncios" y ninguna concreción, protestó, y añadió que hay muchas preguntas sin respuesta, como cuál va a ser el proyecto, cuándo será el concurso, cuánto costará y quién lo pagará. "Comparo este proyecto con otros de la ciudad, como A Coruña Marítima", afrmó, y añadió que no se ha sabido "nada" de otras administraciones como el Estado o la Diputación. El Deportivo, indicó, no tiene conocimiento de las obras, y otras ciudades que serán sede "todas están haciendo algo", con proyectos y financiación. También afirmó que "cuando nos vengan a examinar igual no tenemos los deberes hechos".

El edil del BNG, David Soto, afirmó que las preguntas del PP "quedan cortas" y se conforman con "poco", pues incluyen un "apoyo incondiconal" a un proyecto en el que no se sabe qué tendrá que hacer la ciudad y qué recibirán los vecinos, por lo que acusó a los populares de hacer falsa oposición. Añadió que el Bloque es el que realmente está fiscalizando el proyecto y que seguirá exigiendo transparencia, pero de "lo que realmente interesa a los vecinos", es decir, "conocer las expectativas de retorno de la ciudad", si la permitirá promocionar, mejorar las infraestructuras públicas. El PSOE y el PP, indicó, no están proporcionando información sobre un proyecto del que "no tenemos información", y exigió que el Ayuntamiento sea "transparente". "Seguiremos haciendo oposición crítica pero constructiva", insistió.

El portavoz municipal y edil responsable de proyectos estratégicos, José Manuel Lage, indicó que el Gobierno local acepta constituir una comisión especial de seguimiento y no va a poner "ningún obstáculo". Defendió que el Gobierno local trata con otras administraciones para proyectos de la ciudad y que su voluntad es de "entendimiento y acuerdo".