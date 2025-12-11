PP y BNG exigen al Ayuntamiento de A Coruña que informe de la candidatura para ser sede del Mundial 2030 y las obras de Riazor
El pleno municipal aprueba por unanimidad crear una comisión especial pedida por los populares
La oposición exige al Concello que dé más información sobre la candidatura para que A Coruña sea una de las sedes del Mundial de Fútbol 2030 y las obras que habrá que realizar en el estadio muncipal de Riazor, en el que juega el Deportivo. El pleno municipal de este jueves dio luz verde, por unanimidad, a una moción del PP para que se cree una Comisión Informativa Especial de seguimiento de la candidatura, en la que "se informe a todos los Grupos municipales de cómo está el proceso para cumplir con todos los requisitos técnicos y económicos".
El portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, señaló que este jueves se cumplió un año desde que se anunció A Coruña como sede del Mundial, y afirmó que ha habido "muchas promesas" sobre la reforma de Riazor o la presencia de un financiador privado. Pero "todo son anuncios" y ninguna concreción, protestó, y añadió que hay muchas preguntas sin respuesta, como cuál va a ser el proyecto, cuándo será el concurso, cuánto costará y quién lo pagará. "Comparo este proyecto con otros de la ciudad, como A Coruña Marítima", afrmó, y añadió que no se ha sabido "nada" de otras administraciones como el Estado o la Diputación. El Deportivo, indicó, no tiene conocimiento de las obras, y otras ciudades que serán sede "todas están haciendo algo", con proyectos y financiación. También afirmó que "cuando nos vengan a examinar igual no tenemos los deberes hechos".
El edil del BNG, David Soto, afirmó que las preguntas del PP "quedan cortas" y se conforman con "poco", pues incluyen un "apoyo incondiconal" a un proyecto en el que no se sabe qué tendrá que hacer la ciudad y qué recibirán los vecinos, por lo que acusó a los populares de hacer falsa oposición. Añadió que el Bloque es el que realmente está fiscalizando el proyecto y que seguirá exigiendo transparencia, pero de "lo que realmente interesa a los vecinos", es decir, "conocer las expectativas de retorno de la ciudad", si la permitirá promocionar, mejorar las infraestructuras públicas. El PSOE y el PP, indicó, no están proporcionando información sobre un proyecto del que "no tenemos información", y exigió que el Ayuntamiento sea "transparente". "Seguiremos haciendo oposición crítica pero constructiva", insistió.
El portavoz municipal y edil responsable de proyectos estratégicos, José Manuel Lage, indicó que el Gobierno local acepta constituir una comisión especial de seguimiento y no va a poner "ningún obstáculo". Defendió que el Gobierno local trata con otras administraciones para proyectos de la ciudad y que su voluntad es de "entendimiento y acuerdo".
