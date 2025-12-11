El Concello afirma que más de la mitad de las viviendas turísticas de A Coruña, casi 750, no cumplen la normativa y deben cerrarse

PSOE y BNG aprobaron en el pleno de este jueves, con el voto en contra del PP, una moción nacionalista que pide hacer un estudio por distritos que determine el número de pisos que se emplean como viviendas de uso turístico, para determinar si están saturados y prohibir que se creen más. Se trata de una determinación recogida en la ordenanza de pisos turísiticos que ambos grupos aprobaron este año, y, como ya publicó este diario, siguiendo el criterio de la norma, más de 0,5 viviendas de uso turístico (VUT) por cada 100 habitantes, suponían a mediados de año cuatro de los diez distritos de la ciudad: Ciudad Vieja y Pescadería; Monte Alto, As Atochas y Zalaeta; la zona de las plazas de Lugo, Galicia y Vigo, Juan Flórez, Cuatro Caminos y Tabacos; y Os Mallos y Sagrada Familia. Antes de establecer un veto, la propuesta de declarar distritos como saturados tendría que pasar de nuevo por pleno, indicó el Bloque. De acuerdo con el Concello, más de la mitad de las viviendas turísticas ahora abiertas, cerca de 750, "no son legales y tienen que desaperecer en los próximos meses".

La concejala nacionalista Avia Veira, que defendió la moción, recordó que la ordenanza de pisos turísticos se aprobó a mediados de año y daba tres meses a los titulares de vivendas de uso turístico para "regulizar su situación", además de articular un mecanismo para declarar algunos barrios como saturados. "Consideramos que ya es el momento de poner los números encima de la mesa", ver qué viviendas se regularizaron y si es posible vetar los pisos en algunos barrios. La ordenanza, insistió, buscaba "poner orden" en la "burbuja" de pisos turísticos en la ciudad. La propuesta de delimitación, indicó, se tendría que enviar antes de febrero.

Según el concejal de Vivienda, Francisco Díaz Gallego, ya se está "trabajando" desde el Concello en desarrollar la ordenanza y atendiendo las localizaciones de viviendas de uso turístico, y ya se recibieron más de 200 solicitudes de regularización. Hay 1.348 viviendas de uso turístico, afirmó, con unas 100 menos que en julio, que "no cumplían", pero siguen existiendo 747 que siguen sin cumplir ni la ordenanza ni el plan general. También afirmó que hay 54 procedimientos disciplinarios abiertos contra pisos turísticos que el Concello pretende cerrar, y acusó al Gobierno gallego de no ayudar con el problema de la vivienda aumentando la promoción pública.

El edil popular Gonzalo Mora afirmó que la ordenanza de pisos turísticos se aprobó porque la alcaldesa, Inés Rey, compró al BNG su discurso "turismofóbico". Afirmó que se está construyendo un relato contrario a los pisos turísticos y demonizándolos, y el Gobierno local persiste en "errores" en materias como la vivienda. "Regulan lo que por suerte no es un problema en la ciudad", acusó Mora, en relación a la ordenanza de pisos turísticos, que, defendió, no contribuye a solucionar el "grave problema de acceso a la vivienda" en la ciudad. Hay menos de 1.400 viviendas de uso turístico, calculó, frente a 30.000 vacías en la ciudad. También criticó la declaración de zona tensionada que limita los precios de alquileres, afirmó, y la oferta "se ha desplomado", con un trasvase de arrendamientos al alquiler de temporada, aunque admitió que los precios se han congelado. Díaz Gallego negó que la zona tensionada bajase la oferta y defendió que A Coruña es la única ciudad gallega que ha congelado precios, deseando que en los próximos meses bajen.