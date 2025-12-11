Estado y Repsol acuerdan este viernes la salida definitiva de la empresa energética del puerto interior de A Coruña

Esado y Repsol, con la presencia del Ayuntamiento, la Xunta y el Puerto de A Coruña, se reunirán este viernes, 12 de diciembre, para la firma del acuerdo para el abandono definitivo por parte de la empresa energética de sus instalaciones en los muelles interiores coruñeses, y su traslado al puerto exterior de punta Langosteira, según anunció en el pleno municipal de este jueves el portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage. La previsión es que se hayan movido todas las infraestructuras para cuando acabe la concesión en los muelles interiores, en diciembre de 2027.

El consejo de administración del Puerto aprobó en septiembre los términos de esta segunda fase de la mudanza, en la que Repsol invertirá 140 millones de euros con la intención de hacerla efectiva a finales de 2027, cuando concluya su concesión actual en el puerto interior, según informaron ambas partes en un comunicado conjunto. El acuerdo para completar el traslado llegó doce años después de la firma, en octubre de 2013, del pacto para ejecutar la primera fase, que se completó una década más tarde, en marzo de 2023. La empresa empezó a desmontar sus tanques en el muelle de San Diego.