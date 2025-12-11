Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Temporal en A CoruñaHuelga de médicosRenovación de rutas en AlvedroAlquileres que esquivan el tope de precio en A Coruña
instagramlinkedin

Si no lo leo no lo creo

La rotonda ante la estación de tren de A Coruña se convierte en un ‘parking’

Coches aparcados en la rotonda ante la estación provisional de tren.

Coches aparcados en la rotonda ante la estación provisional de tren. / La Opinión

ANTÓN PERULEIRO

La calle ante la entrada de la estación provisional de tren sigue sumando puntos para convertirse en capital del estacionamiento irregular. Los coches que recogían o dejaban a pasajeros tomaron la costumbre de parar junto a la acera, ocupando el carril y causando problemas a otros autos y al bus. Se colocaron vallas para impedirlo, pero la gente sigue parando y, en algunos casos, estacionando en la rotonda como si fuera un leira park circular.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a los bocadillos de calamares: Down Coruña cierra el quiosco de la plaza de Ourense
  2. Sale a la venta un piso de obra nueva con terraza y vistas a la Ría del Burgo en Culleredo por 242.000 euros
  3. Una cooperativa de Xuxán, en A Coruña, busca socios para vivir en pisos ‘a la carta’: estas son las condiciones
  4. El Concello de A Coruña da licencia para convertir más de 40 bajos en vivienda en lo que va de año: se alquilan por hasta 2.000 euros
  5. Los nuevos contenedores orgánicos de A Coruña: cerradura electrónica y factura de 2,35 millones, pero no «inteligentes»
  6. Consulta aquí los servicios mínimos durante la huelga de transportes de A Coruña
  7. María Díaz, presidenta de Down Coruña sobre el cierre del Quiosco: «Con todo el dolor del corazón, los números no salen»
  8. ¿Por qué A Coruña es la única ciudad gallega en la que se ha congelado al alquiler?

‘Slava’s Snowshow’, ternura y risa bajo la nieve

El BNG afirma que el servicio de limpieza asume tareas impropias

La rotonda ante la estación de tren de A Coruña se convierte en un ‘parking’

La rotonda ante la estación de tren de A Coruña se convierte en un ‘parking’

La huelga en el comercio textil de A Coruña frena el convenio en Madrid

Cristina Sola presenta la adaptación para «todos los públicos» de 'La familia de las curanderas': «Entender es maravilloso»

Siro López lega su fondo a la Universidade

Xurxo Fernández gana el 85º premio Pérez Lugín

Xurxo Fernández gana el 85º premio Pérez Lugín

El Eje Atlántico ‘amputado’: el coche gana por 85 minutos al tren a Ferrol

Tracking Pixel Contents