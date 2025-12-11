La rotonda ante la estación de tren de A Coruña se convierte en un ‘parking’

La calle ante la entrada de la estación provisional de tren sigue sumando puntos para convertirse en capital del estacionamiento irregular. Los coches que recogían o dejaban a pasajeros tomaron la costumbre de parar junto a la acera, ocupando el carril y causando problemas a otros autos y al bus. Se colocaron vallas para impedirlo, pero la gente sigue parando y, en algunos casos, estacionando en la rotonda como si fuera un leira park circular.