El tiempo en A Coruña según la Aemet: algunos chubascos y frío a la vista

Diciembre avanza con tiempo cada vez más invernal. Y A Coruña lo va a notar a lo largo de los próximos días con un acusado descenso de las temperaturas de cara al fin de semana. Antes, la predicción meteorológica trae un poco de todo, así que a lo largo de las próximas jornadas veremos nubes, claros y chubascos. ¿Cuándo toca cada cosa? A continuación desgranamos los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y Meteogalicia con el fin de detallar qué tiempo hará en A Coruña durante lo que queda de esta semana y cómo viene la recta final hacia la Navidad.

Hoy jueves 11 de diciembre tenemos por delante un día con alternancia de nubes, claros y chubascos. Para la primera mitad de la jornada no se esperan lluvias pero a partir del mediodía la nubosidad se hará más compacta y acabará lloviendo, así que los coruñeses desplegarán los paraguas y, aunque escampará durante un par de horas al final de la tarde, por la noche regresan las precipitaciones, que persistirán durante la madrugada. Los termómetros no registrarán cambios significativos en relación a las temperaturas de ayer, con 9 grados de mínima y entre 14 y 16 de máxima en A Coruña según las previsiones de Aemet y Meteogalicia.

Mañana viernes, día 12, lloverá durante la madrugada pero previsiblemente con el amanecer cesarán los chubascos. La Aemet prevé una jornada con nubosidad compacta mientras que Meteogalicia pronostica apertura de claros, sobre todo por la tarde. Las temperaturas se mantendrán sin apenas cambios: entre 9 y 11 de mínima y alrededor de 13 ó 14 de máxima según los pronósticos para Galicia. En el litoral habrá aviso naranja por olas de hasta 6 metros.

Fin de semana seco, soleado y con bufanda

¿Y qué tiempo hará este fin de semana en A Coruña? Para el sábado día 13 y el domingo 14 gana fuerza el anticiclón en toda Galicia, así que la inestabilidad irá a menos, pero por otra parte bajan las temperaturas mínimas, así que el frío se hará notar fuera de las horas centrales del día. Meteogalicia avanza que la influencia de las altas presiones permitirá un fin de semana de tiempo seco y soleado en general. En A Coruña no se esperan lluvias ni el sábado ni el domingo, pero los termómetros no dejarán lugar a dudas de que el invierno ya está aquí.

Meteogalicia prevé mínimas de 4 grados el sábado en la ciudad y de 6 grados el domingo; la Aemet no rebaja tanto en su previsión las mínimas, que se quedarían entre los 10 y los 8 grados a lo largo del fin de semana. Mientras, los valores máximos se mantendrán alrededor de los 15 ó 16 grados según Meteogalicia o hasta 17 según la Aemet, así que los coruñeses podrán aparcar el paraguas durante el fin de semana pero, a cambio, probablemente rescatarán del armario los gorros, bufandas y guantes.

Adiós al anticiclón

La influencia anticiclónica volverá a debilitarse de cara a la próxima semana, de forma que a partir del lunes vuelven las lluvias, que previsiblemente se mantendrán como mínimo hasta el fin de semana previo a la Nochebuena y Navidad. Más información.