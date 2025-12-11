Antonio Corredoira: «Ucrania no olvidará la generosidad de los gallegos»

Antonio Corredoira tiene una vinculación personal con Ucrania. El coruñés asume el cargo con el objetivo de impulsar la ayuda humanitaria, la cooperación empresarial y el apoyo a los ucranianos

¿Cómo empezó su implicación con Ucrania?

Por motivos familiares. Estoy vinculado a Ucrania desde hace bastantes años porque mi esposa es de origen ucraniano. Además, tengo muchos amigos allí. Cuando comenzó la guerra a gran escala, la de 2022, me preocupé mucho por el país y por nuestros amigos. Participé en la creación de la Asociación Aga Ucrania. Como estoy jubilado, dediqué mucho tiempo a este trabajo, canalizando la ayuda a muchos gallegos, enviando trailers con mercancía, y acogiendo a refugiados. Luego fundé con más gente la Fundación Europeos con Ucrania y sigo como presidente.

¿Qué destacaría de la acogida que se tuvo en Galicia?

Fue una acogida grande. Vinieron muchos refugiados. El Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta de Galicia colaboraron bastante en la atención. Citaría de manera especial a las familias coruñesas que acogieron a muchos refugiados en sus casas. Ucrania no olvidará la ayuda, los trailers, camiones, la acogida de las familias... toda la generosidad de los gallegos.

¿Esa ayuda continúa hoy?

Sí, pero no a la misma escala. Hemos notado una disminución. Al principio, la gente se volcó a ayudar. Se cedió un local muy grande donde se recibieron tráilers y donaciones económicas para comprar ambulancias y material médico. Fue todo muy fuerte. Pero como sucede siempre, el tema se olvida con la aparición de otros conflictos, como el de Gaza. Ya no es tan fácil conseguir ayuda, aunque tanto la asociación como la fundación seguimos trabajando.

¿Qué siente al asumir el cargo de Cónsul Honorario de Ucrania ?

Es un honor que hayan pensado en mí para estas tareas. Estoy muy agradecido, y trataré de servir a Ucrania y a los ucranianos residentes en Galicia. Lo afronto con ilusión y ganas, aunque sé que la tarea muy es fácil porque la situación resulta muy complicada.

¿Cuáles son las tareas que tendrá en el Consulado Honorario?

La función principal es conseguir acuerdos de colaboración mutua. No solo que Galicia ayude a Ucrania, sino también, al revés. También Ucrania pueda ayudar a Galicia mediante acuerdos comerciales, intercambio de experiencias... En este sentido queremos proponer algún tipo de acuerdo. Bueno, y luego el consulado también tiene como uno de sus fines atender a los voluntarios y acogidos que lo necesiten, y la promoción de la cultura a través de obras, exposiciones, conferencias...

En cuanto a los ucranianos que residen en Galicia, ¿cuáles son las prioridades para atenderlos?

Antes de la invasión, habría unos 1.000 ciudadanos ucranianos. Durante la guerra, se desplazaron unos 2.500. Muchos ya tienen trabajo y los niños están adaptados. Pero todavía tienen dificultades, sobre todo para acceder a la vivienda en alquiler. Otros necesitan integración laboral o ayuda psicológica. Nuestro objetivo es prestarles apoyo en la medida de nuestras posibilidades para resolver esos problemas en caso de emergencia. No es función del consulado acoger más ucranianos.

¿Cómo ve el futuro ahora que hay sede en A Coruña?

El Consulado está pensado para promocionar la ayuda humanitaria, pero también para lograr una cooperación, sobre todo institucional y empresarial, entre Ucrania y Galicia. Nuestro propósito es conseguir acuerdos de colaboración mutua. Esto supone un gran apoyo moral al país, y puede ser beneficioso para Galicia.

¿Qué tipo de acuerdos tiene pensado conseguir?

Queremos proponer a la Xunta algún tipo de acuerdo o memorándum con alguna región de Ucrania, como la de Odesa, que es un puerto muy importante, sobre todo en el transporte de cereales. Propondremos a las diputaciones y ayuntamientos que promuevan hermanamientos entre ciudades ucranianas, y hasta que no se las planteemos, no desvelo más.

¿Cómo cree que las empresas gallegas pueden participar en la reconstrucción?

Trabajaremos con las asociaciones de empresarios para ofrecerles la posibilidad de colaborar en la reconstrucción del país. Esto se puede hacer proveyendo equipos, tecnología o invirtiendo en empresas inmobiliarias. Las empresas gallegas tienen la oportunidad de participar en la reconstrucción, y yo trataré de facilitarles el acceso a los proyectos y trámites.

Ha visitado Ucrania en varias ocasiones desde el inicio de la guerra, ¿qué es lo más duro que ha vivido?

La pérdida de esperanza de la gente, no le ven la salida a esto y llevan ya mucho tiempo. Desean la paz, pero sobre todo la cantidad de muertos. Hay muchísimas familias que han perdido a seres queridos. Pero la razón y el derecho están a favor de Ucrania, y así tiene que entenderlo Europa y Estados Unidos para ayudarle a terminar esta guerra, pero de una forma justa y duradera.