La UDC presentará sus presupuestos la próxima semana, superiores a los 184 millones

La Universidade da Coruña viene de remitir al Consejo de Gobierno y al Consello Social a propuesta de presupuestos de la institución para el año 2026. Unas cuentas que alcanzan una cifra de 184,2 millones de euros, lo que supone un incremento nominal de 12,1 millones de euros con respeto al año anterior.

La institución académica atribuye la cifra a dos factores diferenciados. Por una parte, el crecimiento de ingresos comunes (plan de financiación y matrículas) que crecen un moderado 3%, a lo que se suma una captación relevante de fondos finalistas adicionales, como el procedente del convenio de la Ciudad de las TIC. La mayor partida seguirá siendo la de personal (Capítulo I) con 119,7 millones de euros, lo que supone un 65% del global. En este capítulo, la UDC destaca "los más de 2 millones de euros del programa Maria Goyri" financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional para la estabilización de plazas de profesorado ayudante doctor.

La inversión en investigación alcanza casi los 25 millones de euros y en materia de infraestructuras destacan las partidas dirigidas a las obras de rehabilitación de la Ciudad de las TIC, financiadas por el Ayuntamiento de A Coruña, y al inicio de la construcción del EI3 en Ferrol, financiado por la Xunta.

"En línea con el plan de ajuste puesto en marcha en el año 2024" y con las medidas implantadas en el presupuesto de 2025, se mantendrá la contención en el gasto corriente como uno de los ejes de trabajo "hacia un reequilibro presupuestario", si bien, como explicó el vicerrector de Economía y Planificación Estratégica, Ángel Fernández, en la reunión del claustro de esta semana, “la sostenibilidad financiera de la institución requiere de una mejora de la financiación", especialmente de fondos estructurales, de modo que "la solución no debe estar en las aportaciones extraordinarias de ingresos, una fórmula que no se debería cronificar.” El documento completo será sometido la aprobación el martes 16 en el Consello de Goberno de la UDC y el jueves 18 será el turno del Consello Social.