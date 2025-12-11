Unanimidad del pleno para crear un espacio para preservar el legado de Rogelio Groba: el Concello promete un Instituto Galego da Música

El pleno de A Coruña aprobó este jueves, por unanimidad, crear en la ciudad el Espacio Groba, una sede del legado musical del compositor fallecido en 2022 Rogelio Groba, que está actualemnte depositado en la Fundación que lleva su hombre. El espacio deberá garantizar la “preservación, accesibilidad y difusión” de su legado, un “ilustre vecino de nuestra ciudad y maestro refrente de las últimas generaciones de músicos del país”, según afirma la moción que propuso la iniciativa, presentada por el BNG. El Ayuntamiento afirma que está trabajando en este proyecto, pero ampliándolo para crear un Instituto Galego da Música.

La edil del Bloque Mercedes Queixas afirmó que hay una “deuda” con la memoria cultural de A Coruña y criticó al Gobierno local por no cumplir acuerdos plenarios anteriores en relación a esta. Propuso estudiar infraestructuras municipales que puedan acoger el Espacio Groba. El BNG aceptó una enmienda del PP para incrementar "de forma adecuada y suficiente" el importe del convenio entre el Concello y la Fundación Groba para la realización de la próxima edición de Noites da Cidade Vella para "democratizar la cultura haciéndola accesible a todo el mundo". El edil popular Roberto Coira reclamó apoyo para la fundación, que "lo único que quiere es tener una sede permanente en la ciudad".

Por parte del Gobierno local intervino el concejal de Cultura, Gonzalo Castro, que afirmó que está dispuesto a hacer una comparecencia para hablar de la política cultural. El Concello, afirmó, ya está trabajando en el Espacio Groba con la Fundación, de forma "clara, contundente" y con "compromiso". La apuesta, afirma, es realizar un proyecto "estratégico de país" con la creación de un Instituto Galego da Música, con registros históricos y programación musical con soporte a la creación contemporánea. Ya se han analizado posibles alternativas físicas, aunque "no están cerradas", entre las que citó la Casa Veeduría, en las oficinas que ocupa temporalmente la Aesia. También apostó por reforzar Noites da Cidade Vella.