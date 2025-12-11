El castillo de San Antón y el castro de Elviña abren sus puertas esta Navidad

El castillo de San Antón y el castro de Elviña organizan visitas guiadas esta Navidad. Los sábados 20 y 27 se ofertan 25 plazas para recorrer el castillo de San Antón y su museo arqueológico de 12.00 a 13.30h, mientras que las visitas guiadas al castro de Elviña, también de una hora y media, se celebrarán los domingos 21, 28 de diciembre y 4 de enero. Para reservar plaza es necesario contactar con el número de teléfono 981 189850, de martes a sábado en horario de 10.00 a 19.00 horas.

Taller infantil de ex-libris en el castillo de San Antón. / LOC

También habrá actividades para el público infantil como ‘Exlibris:pegadas máxicas nos libros’, que tendrá lugar el sábado 20 a las 11.45 horas en el castillo de San Antón. Está dirigida a niños y niñas de entre 6 y 12 años y hay 20 plazas disponibles que se pueden reservar en este enlace. Los participantes podrán sumergirse en el maravilloso mundo de los exlibris para descubrir estos pequeños sellos y la importancia de su función. Combinarán letras, símbolos y dibujos para crear su propia estampa y se la podrán llevar a casa.