Amazon Prime estrena 'Dímelo bajito', película grabada en A Coruña

Amazon Prime Video estrena este viernes su nueva película Dímelo bajito, filme original basado en la primera novela de la saga Dímelo (Dímelo bajito, Dímelo en secreto, Dímelo con besos) de Mercedes Ron. El largometraje fue grabado, entre otros lugares, en A Coruña.

Este jueves tuvo lugar la presentación de la serie en trilogía en Madrid. El evento contó con la presencia del equipo al completo de la serie: Alicia Falcó, Fernando Lindez, Diego Vidales, Patricia Vico, Andrés Velencoso, Eve Ryan, Jan Buxaderas, Fernando Nagore, junto con el director Denis Rovira, los productores Borja Pena y Emma Lustres y la autora Mercedes Ron.

En el tráiler difundido hace unas semanas, se pueden ver ya imágenes grabadas en varias localizaciones de A Coruña. Entre los lugares se encuentra la Polideportiva de Riazor, lugar donde entrena en algunas ocasiones y jugaba en el pasado el Leyma Coruña, además de otros pabellones de la ciudad.

En los últimos meses también ha sido visible en A Coruña la grabación de la segunda parte, concretamente en el Club del Mar de Santo Amaro. De hecho los protagonistas han compartido también imágenes en lugares de A Coruña como María Pita u O Parrote.

A. C.

Sinopsis

Dímelo bajito cuenta la historia de Kamila Hamilton, quien creía que lo tenía todo bajo control hasta que los hermanos Di Bianco volvieron a su vida para revolucionarla. Hace siete años Thiago fue el que le dio su primer beso. Y Taylor, el que siempre la protegió. Un caos muy parecido al de El verano en que me enamoré, la serie que ha arrasado este verano en Prime Video y que dividió al mundo entre Team Conrad y Team Jeremiah.