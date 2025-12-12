Amazon Prime estrena 'Dímelo bajito', película grabada en A Coruña
Ya se puede ver desde este viernes en la plataforma de vídeo la primera parte de esta trilogía
Amazon Prime Video estrena este viernes su nueva película Dímelo bajito, filme original basado en la primera novela de la saga Dímelo (Dímelo bajito, Dímelo en secreto, Dímelo con besos) de Mercedes Ron. El largometraje fue grabado, entre otros lugares, en A Coruña.
Este jueves tuvo lugar la presentación de la serie en trilogía en Madrid. El evento contó con la presencia del equipo al completo de la serie: Alicia Falcó, Fernando Lindez, Diego Vidales, Patricia Vico, Andrés Velencoso, Eve Ryan, Jan Buxaderas, Fernando Nagore, junto con el director Denis Rovira, los productores Borja Pena y Emma Lustres y la autora Mercedes Ron.
En el tráiler difundido hace unas semanas, se pueden ver ya imágenes grabadas en varias localizaciones de A Coruña. Entre los lugares se encuentra la Polideportiva de Riazor, lugar donde entrena en algunas ocasiones y jugaba en el pasado el Leyma Coruña, además de otros pabellones de la ciudad.
En los últimos meses también ha sido visible en A Coruña la grabación de la segunda parte, concretamente en el Club del Mar de Santo Amaro. De hecho los protagonistas han compartido también imágenes en lugares de A Coruña como María Pita u O Parrote.
Sinopsis
Dímelo bajito cuenta la historia de Kamila Hamilton, quien creía que lo tenía todo bajo control hasta que los hermanos Di Bianco volvieron a su vida para revolucionarla. Hace siete años Thiago fue el que le dio su primer beso. Y Taylor, el que siempre la protegió. Un caos muy parecido al de El verano en que me enamoré, la serie que ha arrasado este verano en Prime Video y que dividió al mundo entre Team Conrad y Team Jeremiah.
- Sale a la venta un piso de obra nueva con terraza y vistas a la Ría del Burgo en Culleredo por 242.000 euros
- Estas son las 14 rutas que propone Aena para el aeropuerto de A Coruña: de Palma de Mallorca a París
- Una cooperativa de Xuxán, en A Coruña, busca socios para vivir en pisos ‘a la carta’: estas son las condiciones
- El Concello de A Coruña da licencia para convertir más de 40 bajos en vivienda en lo que va de año: se alquilan por hasta 2.000 euros
- Los nuevos contenedores orgánicos de A Coruña: cerradura electrónica y factura de 2,35 millones, pero no «inteligentes»
- Consulta aquí los servicios mínimos durante la huelga de transportes de A Coruña
- La huelga de bus en A Coruña volverá este viernes 12 de diciembre sin previsión de cumplir mínimos
- El Superior establece que empleados de la basura de A Coruña aumentaron las averías en la huelga del año pasado