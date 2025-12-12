Antonio Orozco repite en A Coruña con la recta final de 'La gira de mi vida'

Antonio Orozco repite en A Coruña tras su exitoso concierto el pasado mes de octubre en el Coliseum, donde celebró los 25 años de su carrera musical junto a más de 7.000 personas. El artista catalán acaba de anunciar que regresará de nuevo al Coliseum en 2026, en la recta final de La gira de mi vida.

La actuación del músico barcelonés será el 3 de octubre, tras visitar diversas ciudades españolas y europeas como Londres, Berlín, París y Dublín.

Las entradas ya están a la venta a través de la web Emotional Events y pueden adquirirse entre 51 y 61 euros.