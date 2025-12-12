Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Traslado de Repsol a LangosteiraHuelga de buses en A CoruñaEntrevista a Ricardo Cao, rector de la UDCLos conciertos que vienen a A Coruña en 2026
instagramlinkedin

El BNG anima a los coruñeses a comprar local en Navidades

Inicia una campaña en favor de las «tiendas de los barrios», que «hacen ciudad y labor social»

Jorquera, Soto y Veira con los carteles de la campaña. |

Jorquera, Soto y Veira con los carteles de la campaña. | / L. O.

RAC

A Coruña

El grupo municipal del BNG presentó este viernes la campaña Mellor Local, Mellor Galego, para potenciar el comercio local durante las Navidades y el resto del año. El edil nacionalista David Soto animó a los vecinos a comprar «en las tiendas de los barrios», establecimientos que «hacen ciudad».

Soto, que dio salida a la campaña en la librería Moito Conto acompañado por el portavoz municipal del BNG, Francisco Jorquera, y la edil nacionalista Avia Veira, afirmó que los comercios de barrio hacen una «labor social importantísima» y dan una «atención exquisita». En el plano político, pidió al Parlamento gallego, con mayoría del PP, una ley que potencia el comercio de proximidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sale a la venta un piso de obra nueva con terraza y vistas a la Ría del Burgo en Culleredo por 242.000 euros
  2. Estas son las 14 rutas que propone Aena para el aeropuerto de A Coruña: de Palma de Mallorca a París
  3. Una cooperativa de Xuxán, en A Coruña, busca socios para vivir en pisos ‘a la carta’: estas son las condiciones
  4. El Concello de A Coruña da licencia para convertir más de 40 bajos en vivienda en lo que va de año: se alquilan por hasta 2.000 euros
  5. Los nuevos contenedores orgánicos de A Coruña: cerradura electrónica y factura de 2,35 millones, pero no «inteligentes»
  6. Consulta aquí los servicios mínimos durante la huelga de transportes de A Coruña
  7. La huelga de bus en A Coruña volverá este viernes 12 de diciembre sin previsión de cumplir mínimos
  8. El Superior establece que empleados de la basura de A Coruña aumentaron las averías en la huelga del año pasado

La candidatura de A Coruña al Mundial 2030, a escrutinio en una comisión especial

La candidatura de A Coruña al Mundial 2030, a escrutinio en una comisión especial

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 13 de diciembre

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 13 de diciembre

La Universidade reparará en 2026 Náutica, el Pavillón de Colonias y Capdevielle

La Xunta pide «compromiso» para proteger los murales de Lugrís

La Xunta pide «compromiso» para proteger los murales de Lugrís

Fiscalía pide cárcel para una mujer por retirar dinero de su padre incapacitado en A Coruña

Fiscalía pide cárcel para una mujer por retirar dinero de su padre incapacitado en A Coruña

La visita al Belén, una tradición ineludible de la Navidad en A Coruña

La visita al Belén, una tradición ineludible de la Navidad en A Coruña

El BNG anima a los coruñeses a comprar local en Navidades

Repsol hará obras en Langosteira y la refinería de A Coruña para abandonar San Diego

Tracking Pixel Contents