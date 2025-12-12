El BNG anima a los coruñeses a comprar local en Navidades
Inicia una campaña en favor de las «tiendas de los barrios», que «hacen ciudad y labor social»
A Coruña
El grupo municipal del BNG presentó este viernes la campaña Mellor Local, Mellor Galego, para potenciar el comercio local durante las Navidades y el resto del año. El edil nacionalista David Soto animó a los vecinos a comprar «en las tiendas de los barrios», establecimientos que «hacen ciudad».
Soto, que dio salida a la campaña en la librería Moito Conto acompañado por el portavoz municipal del BNG, Francisco Jorquera, y la edil nacionalista Avia Veira, afirmó que los comercios de barrio hacen una «labor social importantísima» y dan una «atención exquisita». En el plano político, pidió al Parlamento gallego, con mayoría del PP, una ley que potencia el comercio de proximidad.
