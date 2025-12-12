Buses parados en la estación de A Coruña por la segunda jornada de huelga del transporte coruñés
Los sindicatos convocantes --Comisiones Obreras, UGT y CIG-- prevén continuar con los paros el próximo lunes, día 15, y el viernes 19, y no descartan una huelga indefinida tras las navidades si no hay una solución negociada al conflicto en torno a la renovación del convenio del sector en la provincia
Buses parados y pasajeros a la espera de novedades marcan las primeras horas de este segundo día de huelga de buses interurbanos en la provincia de A Coruña. La jornada reivindicativa ha comenzado este viernes 12 de diciembre con vehículos parados en la estación coruñesa y viajeros en la terminal en busca de noticias acerca de los servicios mínimos y de las rutas canceladas.
Durante la primera jornada de paros, hace justo una semana, no se cumplieron los servicios mínimos y apenas salieron autobuses de la estación de A Coruña, que permaneció cerrada por piquetes y esa vuelve a ser hoy la tónica de esta segunda jornada de paros.
Esta huelga ha sido convocada por Comisiones Obreras, UGT y CIG para pedir la renovación del convenio del sector en la provincia coruñesa. Fuentes conocedoras señalan que desde la primera jornada de protestas, el pasado viernes día 5, no ha habido negociaciones que puedan dar una solución al conflicto, y en las últimas horas ya apuntaban a una previsible interrupción de la mayoría de rutas sin garantías de cumplimiento de los servicios mínimos.
A expensas de posibles avances, los sindicatos prevén continuar con los paros dentro de esta convocatoria de huelga el próximo lunes, día 15, y el viernes de la próxima semana, día 19. Después de Navidades, si no hay una solución negociada al conflicto laboral, plantean un paro indefinido. Además de mejoras salariales, las centrales sindicales reclaman mejores horarios, que permitan una mayor conciliación a los trabajadores.
