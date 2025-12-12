Dos cadenas abren en Marineda City sus primeras tiendas en Galicia, donde habrá nuevas inauguraciones
El aluvión de nuevas aperturas continúa tras completar el espacio que generó la marcha de El Corte Inglés
Tras la "reinauguración" de Marineda City en octubre, se va completando el carrusel de nuevas aperturas que ha generado el espacio que quedó libre de El Corte Inglés en el centro comercial coruñés. Desde hace dos meses, varias cadenas locales, nacionales e internacionales han abierto en él.
Marineda ha recuperado un espacio de casi 30.000 metros cuadrados en el que se han instalado más de 20 nuevas marcas. Muchas de ellas inauguraron tiendas por primera vez en la ciudad, y otras son ya viejas conocidas de los coruñeses y ahora amplían su oferta.
Dos de las aperturas anunciadas lo han hecho esta semana. Se trata de Veritas, líder nacional de supermercados ecológicos y Normal, cadena minorista danesa de productos variados y de cuidado personal.
Veritas
El nuevo supermercado Veritas ha inaugurado un local de más de 250 metros cuadrados en la planta baja del centro comercial. Según explica el centro en una nota de prensa, toda su oferta de alimentos cuenta con certificación ecológica, garantizando productos sostenibles y socialmente justos. Entre sus propuestas destacan más de 550 referencias de marca propia, "una combinación que apuesta por el sabor, la calidad y precios muy competitivos".
La compañía llega por primera vez a Galicia con una apuesta por el producto de proximidad, gracias a proveedores locales de Sanxenxo, Cambados y Oza-Cesuras. Como servicios complementarios, además de la panadería de libre servicio, el supermercado ofrece un servicio de compra online, Click & Collect y envío a domicilio.
Normal
Por su parte, Normal, cadena conocida por ofrecer “productos completamente normales a precios anormales”, según presumen, ha inaugurado un espacio de 450 metros cuadrados en planta baja, donde los clientes podrán encontrar una amplia gama de productos para el cuidado de la piel y del cabello, higiene dental, champús y maquillaje a precios "fijos y bajos". Esta apertura marca la llegada de la marca a Galicia y se convierte en la tienda número 45 en España.
Dos establecimientos hosteleros
Además, recientemente ha abierto en Marineda City la cervecería tradicional O’Sampaio, un clásico entre los establecimientos coruñeses que viene a reforzar la oferta local y de restauración del centro comercial. El nuevo establecimiento, octavo de la cadena, cuenta con 213 metros cuadrados en interior y una amplia terraza de 60 metros cuadrados en la plaza exterior. Açai Coffee Club también ha inaugurado un nuevo espacio hostelero en los últimos días.
Nuevas aperturas
La renovación del centro comercial continuará durante las próximas semanas con más inauguraciones, como la de la tienda Ale-Hop, especializada en la venta de regalos; la joyería Miramira; el establecimiento de productos electrónicos CeX; la cadena de hamburgueserías Vicio o el restaurante especializado en carnes y pollo a la brasa Le Coq.
