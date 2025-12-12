ENKI convierte los desafíos en hogar

Los futuros terapeutas ocupacionales de A Coruña derriban las barreras de los hogares de personas con dependencia. Cuatro grupos de estudiantes de Terapia Ocupacional de la Universidade da Coruña (UDC) presentaron este viernes sus propuestas para adaptar funcionalmente las casas de usuarios reales con discapacidad.

Jorge Barros, uno de los estudiantes, explica que su grupo se centró en una usuaria con falta de equilibrio y miedo a caer. «Vimos que le costaba levantarse y que, al ir en silla de ruedas, no llegaba a estantes. Además, tiene cierta dependencia al andar», detalla. El equipo buscó productos accesibles y económicos en la tienda. Barros considera que la iniciativa «ayuda a ver un futuro más profesional y a saber cómo adaptar un hogar de forma práctica». La iniciativa, que tuvo lugar en Ikea, que colabora con la iniciativa, nació hace tres años de la colaboración entre la Fundación ENKI, la UDC y la propia multinacional. El proyecto permitió a los futuros profesionales aplicar sus conocimientos para «transformar los desafíos cotidianos de estas personas en soluciones prácticas».

Los alumnos desarrollaron sus proyectos contactando con un usuario o con sus familiares. La clave del éxito residió en realizar una entrevista previa para identificar las «necesidades específicas» de cada persona. Sofía Núñez, otra estudiante, se enfrentó con sus compañeros al caso de un joven con parálisis cerebral. En este caso, el contacto fue con la madre y su terapeuta. «Al ser un domicilio pequeño, tiene muchas limitaciones», señala. La base principal de su trabajo consistió en «mejorar el almacenaje y facilitar la convivencia», ya que el espacio no permite que el usuario use su silla de ruedas habitual en la ducha por falta de espacio. Núñez expone la dificultad del proceso: «Al no poder hacer obras ni nada, decidimos aportar productos de apoyo para conseguir la mayor independencia posible».

Josefina Ríos, familiar de uno de los usuarios, se mostró emocionada tras la presentación. «Para mí ha sido positivo y muy bonito. Me han apoyado mucho», asegura. Acudió para conocer de primera mano las propuestas de los alumnos de las cuales, explica, algunas podrá «llevarlas a cabo para darle más facilidades» a su hijo para que «se adapte mejor en casa».