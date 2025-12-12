Fiscalía pide cárcel para una mujer por retirar dinero de su padre incapacitado en A Coruña

La Fiscalía pide una pena de cuatro años y seis meses de prisión para una mujer, a la que acusa de retirar de la cuenta bancaria de su padre 75.120 euros entre 2019 y 2020, dinero que, según el escrito de acusación, habría destinado a necesidades propias en lugar de a los gastos del padre. El Ministerio público pide para la acusada, que será juzgada la próxima semana sin fecha, su inhabilitación para ejercer la tutela. De acuerdo con Fiscalía, el hombre sufría deterioro cognitivo, ingresó en una residencia y fue declarado totalmente incapaz por sentencia.

El escrito detalla que las retiradas se realizaron en una sucursal de Abanca en A Coruña, con disposiciones que oscilaban entre 250 y 3.000 euros. Fiscalía pide una indemnización para el padre de 68.620 euros, cantidades retiradas por la mujer y no restituidas, ya que consta que sí reintegró 6.500 euros.