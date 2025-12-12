La Fundación Amador de Castro y Galzheimer, unidos contra el alzhéimer

La Fundación Amador de Castro y Galzheimer Care han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de hacer actividades conjuntas que promuevan el bienestar, la atención y la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer y sus familias. Entre estas actividades se encuentran la formación, campañas de sensibilización o actividades lúdicas y comunitarias.

El convenio permitirá el desarrollo de programas de asesoramiento y apoyo mutuo que contribuyan a reducir los índices de estrés en cuidadores y la soledad no deseada. El pacto, según ambas entidades, permite «unir esfuerzos para ofrecer una respuesta más humana y eficaz a las personas que conviven con el alzhéimer y sus familias». También buscan sensibilizar a la sociedad, promover entornos más inclusivos y apoyar la detección precoz de la enfermedad.