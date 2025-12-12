El Hospital HM Modelo, referente en la atención a lesionados de tráfico

Todos los accidentes de tráfico, tengan mayor o menor gravedad, constituyen una situación de estrés en la que la persona accidentada tiene que gestionar distintas cuestiones. Una de ellas, y no menor, es la atención sanitaria de las posibles lesiones que se puedan derivar del siniestro. En este sentido, es importante elegir un centro de referencia que garantice la mejor calidad asistencial, evite intermediarios y se haga cargo de todas las gestiones con el seguro del accidentado, liberando así a este de toda la parte administrativa.

A este respecto, es importante remarcar que el accidentado tiene el derecho a elegir el hospital en el que ser atendido de sus lesiones, por lo que cualquier persona que haya sufrido un accidente puede acudir a HM Modelo y recibir la mejor atención médica, sin que suponga un coste al paciente, ya que los seguros tienen la obligación de hacerse cargo de los gastos generados de dicha asistencia sanitaria.

La Unidad de Lesionados de Tráfico del Hospital HM Modelo pone a disposición de los pacientes que han sufrido un accidente de tráfico los mejores especialistas en todas las disciplinas, que cuentan con el apoyo de equipos de radiodiagnóstico de última generación. Como señala la directora médica de HM Hospitales en A Coruña, Dra. Paula Martínez Espada, «nuestro objetivo es ofrecerles un tratamiento individualizado, que permita la mejor recuperación posible de sus lesiones».

En 2024 la Unidad de Lesionados de Tráfico de HM Hospitales en A Coruña atendió a un total de 643 personas, que acudieron a HM Modelo para ser tratados de los problemas de salud derivados de un accidente de circulación. Los servicios de Urgencias, Traumatología, Radiología y Fisioterapia asumen la mayor carga asistencial, aunque también participan otras especialidades como Neurocirugía, Otorrinolaringología o Cirugía General. En este sentido, la Dra. Martínez Espada destaca «el tratamiento multidisciplinar que prestamos a los pacientes de accidentes de tráfico, tanto si acuden a nuestras Urgencias como si van directamente al Servicio de Traumatología».

Desde HM Hospitales se recomienda a quienes han sufrido un accidente de tráfico que acudan a Urgencias, aunque aparentemente el impacto no haya sido de mucha intensidad, ya que es la única manera de conocer realmente el alcance de la colisión y ser derivados, si fuese necesario, al Servicio de Traumatología. Además, si el paciente no acude a un centro médico dentro de las primeras 72 horas tras el accidente, el seguro no se hace cargo de los tratamientos posteriores.