¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 12 de diciembre

Palombini presenta ‘Cenizas al viento’

20.00 horas | Valeria Palombini presenta su nuevo libro, en el que relata la lucha de una joven judía de 17 años y su padre. Participan Manuel Santiago Arenas y Yolanda Reboreda.

Sporting Club Casino

Concierto de la Orquesta Sinfónica de Galicia

20.00 horas | La agrupación estará dirigida por Josep Caballe Domenech. Hay entradas disponibles en la web de Ataquilla con precios que oscilan entre los 14,25 y 31,25 euros.

Palacio de la Ópera

En directo, el ‘Slava’s Snowshow’ en el Colón

20.00 horas | Slava Polunin, de la familia de Cirque du Soleil, trae de nuevo a España su espectáculo más popular: Slava’s Snowshow. Todavía hay entradas desde 30 euros.

Teatro Colón

Festival benéfico ‘25 años de danza’

19.30 horas | Un año más, la Escuela de Danza Carmen, que celebra su 25 aniversario, colabora con la Cocina Económica. Las entradas tienen un precio de 10.80 euros.

Ágora

Concierto de Sen Senra en el Coliseum

21.30 horas | PO2054AZ: La última misa es el nombre de la gira de Sen Senra que llega hoy a A Coruña. Hay entradas disponibles desde 32,40 euros.

Coliseum

Encuentro de Música Coral: edición Navidad

20.30 horas | Participan en esta cita El acorde secreto, el Coro Sancta María Maris y el Coro Joven de la Orquesta Sinfónica de Galicia.

Iglesia del Sagrado Corazón

Los lunes al sol llega al teatro Rosalía

20.30 horas | La adaptación teatral de la célebre película programa funciones este viernes y sábado.

Teatro Rosalía

Mercadillo de la Fundación Amador de Castro

De 12.00 a 20.30 horas | La iniciativa solidaria programa actuaciones en directo, además de pujas y sorteos