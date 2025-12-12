Si no lo leo no lo creo
La Liga F, fan de Tinho
ANTÓN PERULEIRO
La Liga F ha mostrado su apoyo al coruñés Tinho, que este lunes podría convertirse en ganador de Operación Triunfo. En su cuenta de TikTok han hecho un símil con su buen hacer en el concurso comparándolo con una gran jugada de una futbolista. La liga aprovecha para darle un tirón de orejas al jurado del concurso, ya que le dio baja nota al concursante: «El tipo de actuaciones que tiene que pegar Tinho para tener un 7,5», pone en el vídeo.
