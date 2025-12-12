Repsol hará obras en Langosteira y la refinería de A Coruña para abandonar San Diego

Las actuaciones necesarias en el puerto exterior para completar el traslado de su terminal petrolera obligarán a Repsol a invertir 110 millones en la dársena, de los que diez se destinarán a ampliar el pantalán que usa hasta ahora para descargar crudo, de forma que pueda hacerlo también con otras materias primas y productos. Esto hará precisa la instalación de dos nuevos brazos de carga, un sistema de drenaje con bombeo y un área de sistemas robóticos de seguridad, según detalló la directora de la refinería coruñesa, Natalia Barreiro, durante el acto de presentación del acuerdo con la Autoridad Portuaria para el abandono de los muelles interiores.

El pantalán dispondrá de un nuevo frente de atraque para buques de entre 3.000 y 50.000 toneladas de peso muerto mediante una intervención cuyo coste será asumido por la Autoridad Portuaria, mientras que Repsol invertirá 25 millones en la dotación de brazos de carga y descarga, sistemas de control y seguridad e instalaciones para el personal de operación.

Aún en el pantalán, se prevé la posibilidad de crear un nuevo punto de atraque para buques petroleros de 8.000 a 80.000 toneladas de peso muerto. También se ampliará la superficie del sistema de bombeo y se instalarán nuevas bombas de impulsión para el trasiego de los productos y materias primas entre el puerto exterior y la refinería. También se conectarán las instalaciones portuarias existentes con las futuras y con la planta de Bens para lo que será necesaria una red de tuberías de quince kilómetros. En la refinería se realizarán, además, obras presupuestadas en 30 millones de euros para hacer posible la operatividad de las instalaciones portuarias de Langosteira.

Cuando se completen las actuaciones programadas, el puerto exterior de A Coruña incrementará aún más su papel dentro del sistema portuario gallego. Las descargas de petróleo crudo y de productos sólidos sumaron el año pasado 4,2 millones de toneladas, que aumentarán notablemente cuando se sumen el resto de productos, ya que en 2024 fueron 10 millones las toneladas de mercancías generadas por Repsol en A Coruña, lo que supuso el 60% de todo el tráfico comercial en los muelles.

La trascendencia de la actividad de Repsol es muy relevante en A Coruña y su comarca, ya que la planta de Bens genera más de un millar de empleos directos e indirectos, así como otros 3.000 inducidos. La compañía lleva a cabo además en los últimos años un amplio programa de inversiones para reducir las emisiones atmosféricas que produce su actividad por un importe de más de 420 millones de euros.

También trabaja en la puesta en marcha de proyectos estratégicos que permitan la descarbonización de sus procesos industriales y el fomento de la economía circular mediante la fabricación de combustibles renovables como el hidrobiodiésel y la proyectadas plantas de combustibles totalmente renovables en la refinería y la de hidrógeno verde que se pretende abrir en Meirama.