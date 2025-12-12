Rodrigo Cuevas ofrecerá en A Coruña su único concierto de su nueva gira en Galicia

Uno de los artistas más irreverentes de la escena musical estatal, el asturiano Rodrigo Cuevas, presentará en Galicia su nueva propuesta escénica, La Belleza.

El ovetense anunció un avance de su nueva gira que según define será de "fantasía escénica y argumental", y que pone el foco "en el lugar donde los sueños y lo hermoso se funden con lo terrenal", y que iniciará en la primavera de 2026.

La única fecha de presentación de la gira La Belleza en Galicia será el jueves 30 de abril en A Coruña. Los detalles de esta actuación en directo, la segunda tras iniciar el tour en Asturias, se darán a conocer próximamente a través de la web rodrigocuevas.sexy, en la que también se venderán las entradas.

Este nuevo ciclo de conciertos comenzará el 24 de abril en Avilés. Tras A Coruña, actuará en Barcelona, Donosti, Madrid, Cartagena, Santander y Oviedo. Por ahora también se desconocen los recintos en los que actuará y los precios de los billetes.

Coincidiendo con el anuncio de su nueva gira, el artista ha lanzado el single Un mundo feliz, canción en la que colabora con la, tal y como definen, "icónica", Massiel, que ya está disponible en las principales plataformas digitales.