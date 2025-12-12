Sés presenta el álbum "más honesto" de su carrera, con el que iniciará gira en A Coruña

La artista coruñesa Sés ha presentado este viernes su nuevo trabajo Nadando na incerteza, “el disco más honesto” de su recorrido musical, con el que ofrecerá sus primeros conciertos en su ciudad natal, los próximos 10 y 11 de enero en el teatro Colón de A Coruña. La cantautora se mostró emocionada de comenzar la gira en A Coruña y de sentir el cariño y la acogida del público coruñés que hizo necesaria una segunda fecha tras agotarse la primera. Con Nadando na incerteza, Sés inicia una nueva etapa marcada por la contención, con el texto y la melodía sobre la producción sonora para volver a lo esencial. “Vivimos en un tiempo de exceso sonoro en el que la palabra ha perdido espacio y yo necesitaba reivindicarla”, indica.

El nuevo trabajo de Sés viene acompañado de un libro donde reflexiona sobre los motivos, ideas e intuiciones que atraviesan las canciones. “Los textos no condicionan, amplían. La verdadera conexión emocional se crea cuando comprendemos, pero sin perder la libertad de darle a la canción su propios significado”, explica. Durante la presentación, la artista coruñesa abordó las cuestiones sociales y políticas que impregnan su nuevo proyecto y reivindicó la importancia de mantener una actitud crítica en un mundo que, considera, tiende a simplificar y al extremo. “Cuando renunciamos a los matices, empobrecemos el pensamiento colectivo”, mantiene. También subrayó la importancia de la creación en gallego fuera de la música de raíz y se mostró defensora de la juventud, que crece "en uno de los contextos más complejos que recordamos".

Con más de una década de carrera musical y nueve álbumes publicados, la artista coruñesa apuesta en su nuevo disco por un sonido desposeído que permite que la idea, el pensamiento y la emoción respiren. Sus canciones han sido escritas en un periodo que define como “cambio de paradigma” hacia una dimensión vitalista, alejada del derrotismo. Su obra, que bebe del rock, el blues, el folk, la canción de autor y música tradicional, se caracteriza por la autenticidad de un discurso que va de lo íntimo a lo universal, lo que conecta con un público cada vez más amplio y fiel. Sus trabajos la han llevado a recorrer escenarios internacionales y su fuerza interpretativa y honestidad la han consolidado como una voz imprescindible tanto por la crítica como por el público.

Las entradas para asistir a los primeros conciertos de Nadando na incerteza que ofrecerá en A Coruña pueden adquirirse a precios que oscilan entre 18,60 euros para asientos con visibilidad reducida a 25,92 euros en platea y palcos central y lateral.