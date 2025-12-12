La Universidade reparará en 2026 Náutica, el Pavillón de Colonias y Capdevielle

La Universidade da Coruña (UDC) realizará en 2026 obras «de calado» en tres edificios: la Escola de Náutica, el Pavillón de Colonias del campus de Oza y el inmueble Xoana Capdevielle, con una inversión total de 2,8 millones de euros que proceden principalmente del Plan de Infraestruturas Universitarias (PIU) de la Xunta de Galicia y de una aportación de la Diputación.

Los trabajos más ambiciosos son los de Náutica, un edificio de más de 75 años de antigüedad y «alto valor patrimonial». La inversión, de 1,5 millones de euros, incluirá corregir las «importantes filtraciones» del edificio, sustituyendo la cubierta y las carpinterías exteriores. La fachada se reparará con pinturas de silicato y, como ya publicó este diario, se mejorará la entrada principal para permitir el acceso a personas con movilidad reducida.

El Pabellón de Colonias da servicio a las facultades de Fisioterapia, Ciencias da Saúde e á Escola de Enfermaría, y el presupuesto para reformarla es de 500.000 euros. Como parte de la obra, se rehabilitarán las fachadas y las cubiertas se limpiarán y acondicionarán usando «técnicas respetuosas con el valor patrimonial del edificio». Este edificio fue construido en 1926 y tiene «un alto valor histórico y patrimonial». En los años 90 fue rehabilitado con un proyecto de Manuel de las Casas, que recibió por él el Premio Nacional de Arquitectura de 1999.

Otros 800.000 euros irán para renovar la cubierta del edificio del aula de estudio Xoana Capdevielle, en el campus de Elviña, para resolver «de manera definitiva» las filtraciones. Se instalará un nuevo sistema de impermeabilización y aislamiento térmico. Las actuaciones, según la UDC, son parte del Plan Integral de Rehabilitación, Mellora Enerxética e Humanización que busca atajar problemas de edificios con «déficit de inversión en mantenimiento desde 2008.