La Universidade reparará en 2026 Náutica, el Pavillón de Colonias y Capdevielle
Invertirá 2,8 millones que proceden sobre todo de la Xunta, con una aportación de la Diputación | Las obras atajarán las filtraciones de lluvia
La Universidade da Coruña (UDC) realizará en 2026 obras «de calado» en tres edificios: la Escola de Náutica, el Pavillón de Colonias del campus de Oza y el inmueble Xoana Capdevielle, con una inversión total de 2,8 millones de euros que proceden principalmente del Plan de Infraestruturas Universitarias (PIU) de la Xunta de Galicia y de una aportación de la Diputación.
Los trabajos más ambiciosos son los de Náutica, un edificio de más de 75 años de antigüedad y «alto valor patrimonial». La inversión, de 1,5 millones de euros, incluirá corregir las «importantes filtraciones» del edificio, sustituyendo la cubierta y las carpinterías exteriores. La fachada se reparará con pinturas de silicato y, como ya publicó este diario, se mejorará la entrada principal para permitir el acceso a personas con movilidad reducida.
El Pabellón de Colonias da servicio a las facultades de Fisioterapia, Ciencias da Saúde e á Escola de Enfermaría, y el presupuesto para reformarla es de 500.000 euros. Como parte de la obra, se rehabilitarán las fachadas y las cubiertas se limpiarán y acondicionarán usando «técnicas respetuosas con el valor patrimonial del edificio». Este edificio fue construido en 1926 y tiene «un alto valor histórico y patrimonial». En los años 90 fue rehabilitado con un proyecto de Manuel de las Casas, que recibió por él el Premio Nacional de Arquitectura de 1999.
Otros 800.000 euros irán para renovar la cubierta del edificio del aula de estudio Xoana Capdevielle, en el campus de Elviña, para resolver «de manera definitiva» las filtraciones. Se instalará un nuevo sistema de impermeabilización y aislamiento térmico. Las actuaciones, según la UDC, son parte del Plan Integral de Rehabilitación, Mellora Enerxética e Humanización que busca atajar problemas de edificios con «déficit de inversión en mantenimiento desde 2008.
- Sale a la venta un piso de obra nueva con terraza y vistas a la Ría del Burgo en Culleredo por 242.000 euros
- Estas son las 14 rutas que propone Aena para el aeropuerto de A Coruña: de Palma de Mallorca a París
- Una cooperativa de Xuxán, en A Coruña, busca socios para vivir en pisos ‘a la carta’: estas son las condiciones
- El Concello de A Coruña da licencia para convertir más de 40 bajos en vivienda en lo que va de año: se alquilan por hasta 2.000 euros
- Los nuevos contenedores orgánicos de A Coruña: cerradura electrónica y factura de 2,35 millones, pero no «inteligentes»
- Consulta aquí los servicios mínimos durante la huelga de transportes de A Coruña
- La huelga de bus en A Coruña volverá este viernes 12 de diciembre sin previsión de cumplir mínimos
- El Superior establece que empleados de la basura de A Coruña aumentaron las averías en la huelga del año pasado