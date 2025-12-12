La visita al Belén, una tradición ineludible de la Navidad en A Coruña

La Navidad es una época de tradiciones, pero hay unas que están más asentadas que otras, como la visita al Belén municipal de María Pita. Abrió este viernes sus puertas con una nueva figura, la del cantante coruñés Xoel López, que se une a otros personajes ilustres como Pablo Picasso, Emilia Pardo Bazán, María Casares, Pucho Boedo o Sito Sedes.

Actuación del Coro Cantabile. | Casteleiro

«El Belén municipal siempre busca rendir homenaje a personas que, con su trabajo, han contribuido al progreso y al reconocimiento de nuestra ciudad. Creo que está fuera de toda duda que Xoel es uno de nuestros más importantes embajadores actuales», indicó la alcaldesa, Inés Rey, en la inauguración, en la que también participó el coro Cantabile, que interpretó diferentes canciones de Navidad.

Visita al Belén municipal, inaugurado este viernes. | / Casteleiro

El horario general de apertura al público será de 11.00 a 14.00 por la mañana y de 17.00 a 21.00 por las tardes. Habrá horarios específicos en fechas señaladas: el 24 de diciembre (solo en horario de mañana), el 25 de diciembre (solo en horario de tarde), el 31 de diciembre (solo en horario de mañana), el 1 de enero (solo en horario de tarde), el 5 de enero (solo en horario de mañana) y el 6 de enero (solo en horario de tarde).

Esta es una de la visitas obligatorias en estas fechas, pero hay más planes para toda la familia, como patinar en la pista de hielo ubicada en el muelle de Calvo Sotelo. Durante el periodo escolar, por semana está abierta al uso general por las tardes, de 16.45 a 21.30 horas, salvo los viernes que el cierre se extiende hasta las 22.15 horas. También los fines de semana el horario se amplía: de 11.00 a 23.00 horas. Por las mañanas se destina a los centros escolares que reserven previamente. El precio es de 9,90 euros por 30 minutos.