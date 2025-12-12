La Xunta pide «compromiso» para proteger los murales de Lugrís
La diputada del BNG Mercedes Queixas afeó al Gobierno gallego su «política de mentira, de confusión y de propaganda»
El director xeral de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes, apeló a la «máxima responsabilidad» de las administraciones implicadas en la protección de los murales de Lugrís, localizados en los números 25 y 27 de la calle Olmos para «avanzar en su protección». Lo hizo en respuesta a una pregunta formulada por la diputada del BNG Mercedes Queixas, que afeó al Gobierno gallego su «política de mentira, de confusión y de propaganda», y lo acusó de «abandonar» los murales tras declararlos Bien de Interés Cultural. «Es la Xunta la que tiene que comprar el espacio. Compró los murales pero no las paredes. El patrimonio les estorba», lamentó. La Xunta, por su parte, insta al Concello y a la Diputación a sumarse «con el mismo compromiso que está mostrando la Xunta» y a «participar, trabajar y avanzar» en la mesa de trabajo conjunta sobre el tema.
- Sale a la venta un piso de obra nueva con terraza y vistas a la Ría del Burgo en Culleredo por 242.000 euros
- Estas son las 14 rutas que propone Aena para el aeropuerto de A Coruña: de Palma de Mallorca a París
- Una cooperativa de Xuxán, en A Coruña, busca socios para vivir en pisos ‘a la carta’: estas son las condiciones
- El Concello de A Coruña da licencia para convertir más de 40 bajos en vivienda en lo que va de año: se alquilan por hasta 2.000 euros
- Los nuevos contenedores orgánicos de A Coruña: cerradura electrónica y factura de 2,35 millones, pero no «inteligentes»
- Consulta aquí los servicios mínimos durante la huelga de transportes de A Coruña
- La huelga de bus en A Coruña volverá este viernes 12 de diciembre sin previsión de cumplir mínimos
- El Superior establece que empleados de la basura de A Coruña aumentaron las averías en la huelga del año pasado