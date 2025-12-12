La Xunta pide «compromiso» para proteger los murales de Lugrís

El director xeral de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes, apeló a la «máxima responsabilidad» de las administraciones implicadas en la protección de los murales de Lugrís, localizados en los números 25 y 27 de la calle Olmos para «avanzar en su protección». Lo hizo en respuesta a una pregunta formulada por la diputada del BNG Mercedes Queixas, que afeó al Gobierno gallego su «política de mentira, de confusión y de propaganda», y lo acusó de «abandonar» los murales tras declararlos Bien de Interés Cultural. «Es la Xunta la que tiene que comprar el espacio. Compró los murales pero no las paredes. El patrimonio les estorba», lamentó. La Xunta, por su parte, insta al Concello y a la Diputación a sumarse «con el mismo compromiso que está mostrando la Xunta» y a «participar, trabajar y avanzar» en la mesa de trabajo conjunta sobre el tema.