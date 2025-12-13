El auténtico sabor de China se extiende a Monte Alto: «Para nosotros, A Coruña es la ciudad ideal»

Cuatro años y medio después de desembarcar en A Coruña, Wei Wei recuerda aquel primer local en Juan Flórez, justo antes de la pandemia. «Vinimos desde China directamente a A Coruña», explica. «Abrimos allí un pequeño local y luego, durante la pandemia, nos cambiamos a Torreiro». En esa segunda ubicación nació el restaurante Fu, hoy uno de los nombres más comentados entre quienes buscan cocina china auténtica. «En este local tenemos mucho éxito. A la gente le gusta mucho», afirma. «Antes de montar un restaurante, teníamos la idea de mostrar a los coruñeses la verdadera comida china».

La hostelera recuerda que, como clientes, pasaron años buscando opciones que representasen la diversidad gastronómica de su país. «Todos al final son iguales, con los platos típicos como los rollitos. Esa es una de las comidas de China, pero no representa todo». Ella y su familia, originarios del norte, querían ofrecer sabores distintos. «Los clientes que han ido a China nos dicen que les sabe igual», cuenta. Entre ellos, incluso proveedores chinos de Inditex y equipos deportivos. «Un equipo nacional de atletismo vino una semana seguida a comer al Fu. Les encantó», ríe.

Ese éxito les animó a un nuevo paso, la apertura de un wok en la calle Ángel Rebollo, en el local que antes ocupaba El de Alberto. «Mantenemos la misma marca para mantener el sabor», explica. «Tenemos el mismo equipo de cocineros y hacemos aquí esa comida rápida china, pero casera». Habla con entusiasmo de sus woks de arroz y noodles, de la pasta hecha a mano y de un arroz frito, preparado con salchicha local. «Es un wok chino con producto de aquí».

El nuevo local busca conectar la comida del Fu con la tradición más popular. «En China los woks se comen en tabernas y puestos callejeros», apunta. «También hacemos noodles con caldo, opciones sin gluten, veganas y vegetarianas». Sobre sus favoritos no duda: «El arroz frito básico y el de salchicha; del wok, el de langostinos; y de los noodles, el de ternera».

A Coruña, dice, ya es hogar. «Somos del norte de China, estamos acostumbrados al frío. Para nosotros, esta es la ciudad ideal», sonríe.