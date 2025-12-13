Entrevista | Ismael Serrano Cantautor
El auténtico sabor de China se extiende a Monte Alto: «Para nosotros, A Coruña es la ciudad ideal»
La familia responsable del restaurante Fu, uno de los establecimientos de cocina asiática referentes de la ciudad, ha abierto un establecimiento en el antiguo local de El de Alberto. Allí ofrecen platos sencillos como arroz frito, woks o noodles, que elaboran con pasta casera hecha por ellos mismos
Cuatro años y medio después de desembarcar en A Coruña, Wei Wei recuerda aquel primer local en Juan Flórez, justo antes de la pandemia. «Vinimos desde China directamente a A Coruña», explica. «Abrimos allí un pequeño local y luego, durante la pandemia, nos cambiamos a Torreiro». En esa segunda ubicación nació el restaurante Fu, hoy uno de los nombres más comentados entre quienes buscan cocina china auténtica. «En este local tenemos mucho éxito. A la gente le gusta mucho», afirma. «Antes de montar un restaurante, teníamos la idea de mostrar a los coruñeses la verdadera comida china».
La hostelera recuerda que, como clientes, pasaron años buscando opciones que representasen la diversidad gastronómica de su país. «Todos al final son iguales, con los platos típicos como los rollitos. Esa es una de las comidas de China, pero no representa todo». Ella y su familia, originarios del norte, querían ofrecer sabores distintos. «Los clientes que han ido a China nos dicen que les sabe igual», cuenta. Entre ellos, incluso proveedores chinos de Inditex y equipos deportivos. «Un equipo nacional de atletismo vino una semana seguida a comer al Fu. Les encantó», ríe.
Ese éxito les animó a un nuevo paso, la apertura de un wok en la calle Ángel Rebollo, en el local que antes ocupaba El de Alberto. «Mantenemos la misma marca para mantener el sabor», explica. «Tenemos el mismo equipo de cocineros y hacemos aquí esa comida rápida china, pero casera». Habla con entusiasmo de sus woks de arroz y noodles, de la pasta hecha a mano y de un arroz frito, preparado con salchicha local. «Es un wok chino con producto de aquí».
El nuevo local busca conectar la comida del Fu con la tradición más popular. «En China los woks se comen en tabernas y puestos callejeros», apunta. «También hacemos noodles con caldo, opciones sin gluten, veganas y vegetarianas». Sobre sus favoritos no duda: «El arroz frito básico y el de salchicha; del wok, el de langostinos; y de los noodles, el de ternera».
A Coruña, dice, ya es hogar. «Somos del norte de China, estamos acostumbrados al frío. Para nosotros, esta es la ciudad ideal», sonríe.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dos cadenas abren en Marineda City sus primeras tiendas en Galicia, donde habrá nuevas inauguraciones
- Sale a la venta un piso de obra nueva con terraza y vistas a la Ría del Burgo en Culleredo por 242.000 euros
- Estas son las 14 rutas que propone Aena para el aeropuerto de A Coruña: de Palma de Mallorca a París
- Una cooperativa de Xuxán, en A Coruña, busca socios para vivir en pisos ‘a la carta’: estas son las condiciones
- El Concello de A Coruña da licencia para convertir más de 40 bajos en vivienda en lo que va de año: se alquilan por hasta 2.000 euros
- Los nuevos contenedores orgánicos de A Coruña: cerradura electrónica y factura de 2,35 millones, pero no «inteligentes»
- De ilusión a pesadilla: Una artesana abandona el poblado navideño de A Coruña tras volar el techo de su puesto
- El mercado de Navidad de María Pita, «adecuado» y con público según el Concello de A Coruña