Autorriego callejero

Un vecino de una céntrica calle de A Coruña inventó un curioso sistema de autorriego para sus plantas. Aprovechando uno de los árboles que decoran la acera de su calle, bien asegurado con las clásicas cintas que ayudan a los ejemplares más débiles a mantenerse en pie, este vecino decidió sacar a la calle una de sus macetas, con el fin, aventuramos, de emplear el agua que cae de las copas para regar sus plantas.