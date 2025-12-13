Los bomberos de A Coruña liberan a un bebé atrapado en un coche
La madre se dejó las llaves en el interior y el vehículo se cerró de forma automática
Los operarios rompieron una ventanilla para acceder al interior
Un bebé que quedó atrapado en el interior de un vehículo estacionado en la calle Santiago, junto a la zona de Puerta Real, fue liberado a las 10.00 horas de este sábado por una dotación de los Bomberos de A Coruña. La madre del menor se dejó las llaves en el interior del automóvil por un despiste y al salir se activó el cierre automático, por lo que no pudo volver a entrar.
Los operarios municipales rompieron un pequeño vidrio de la ventanilla del conductor, pero de esta forma no consiguieron llegar a la cerradura, por lo que tuvieron que utilizar un cojín inflador para abrir un espacio y alcanzarla hasta que pudieron abrir el automóvil. Durante los trabajos el bebé se mantuvo tranquilo mirando hacia su madre, según informaron los bomberos.
