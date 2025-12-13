Los bomberos de A Coruña liberan a un bebé atrapado en un coche

Un bebé que quedó atrapado en el interior de un vehículo estacionado en la calle Santiago, junto a la zona de Puerta Real, fue liberado a las 10.00 horas de este sábado por una dotación de los Bomberos de A Coruña. La madre del menor se dejó las llaves en el interior del automóvil por un despiste y al salir se activó el cierre automático, por lo que no pudo volver a entrar.

Los operarios municipales rompieron un pequeño vidrio de la ventanilla del conductor, pero de esta forma no consiguieron llegar a la cerradura, por lo que tuvieron que utilizar un cojín inflador para abrir un espacio y alcanzarla hasta que pudieron abrir el automóvil. Durante los trabajos el bebé se mantuvo tranquilo mirando hacia su madre, según informaron los bomberos.